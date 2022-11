Sebastian Vettel: «Ein Freitag wie jeder andere»

Aston Martin-Pilot Sebastian Vettel hat seinen letzten Trainingsfreitag als Formel-1-Stammpilot hinter sich gebracht. Besonders fühlte sich der Auftakt ins letzte Rennwochenende aber nicht an, beteuerte er hinterher.

Für Sebastian Vettel ist das Rennwochenende in Abu Dhabi die Abschiedsvorstellung vor der Formel-1-Rente: Der vierfache Weltmeister wird nach dem Saisonfinale, das an diesem Wochenende über die Bühne geht, seine mehr als 15 Jahre umspannende GP-Karriere beenden. Den ersten Tag des Weekends hat er ohne grosse Zwischenfälle hinter sich gebracht.

In der ersten freien Trainingsstunde drehte der Heppenheimer die sechstschnellste Runde. In der zweiten Session musste er sich mit dem zwölften Platz begnügen – er verpasste die Top-10 allerdings nur um 95 Tausendstel.

Zum Vergleich: Sein Aston Martin-Teamkollege Lance Stroll landete im zweiten Training auf Platz 14. Im ersten Training hatte der Kanadier seinen Dienstwagen Formel-2-Champion Felipe Drugovich überlassen, der die Session nach 23 Umläufen auf dem letzten Platz beendet hatte.

Vettel erklärte: «Das war ein Freitag wie jeder andere. Sobald du aus der Box fährst, versuchst du, mit dem Auto einen guten Rhythmus zu finden und heute dauerte das nicht lange. Auch in der zweiten Session lief es ähnlich, obwohl sich die Streckenverhältnisse verändern, wenn die Sonne untergeht.»

«Natürlich fühlt es sich etwas seltsam an, da es der letzte Trainingsfreitag ist. Aber insgesamt hatten wir einen produktiven Tag und wir haben auch viele Runden gedreht», erklärte der Deutsche, der den Yas Marina Circuit insgesamt 48 Mal umrundete. «Nun werden wir schauen, was wir in der Nacht ausrichten und wie wir das Auto bis Samstag verbessern können.»

2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672