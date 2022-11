Toto Wolff: Mick Schumacher hat einen Platz verdient

Mercedes-Teamchef Toto Wolff stösst die Tür weit auf für Mick Schumacher: Es ist nur eine Frage der Zeit, bis ein Abkommen zwischen einem weiteren Schumacher und der Marke mit dem Stern offiziell wird.

Noch hat es Ferrari nicht kommuniziert, aber Mick Schumacher wird 2023 nicht mehr Teil der Fahrer-Akademie sein. Damit wäre der Weg frei zu Mercedes, und wer noch Zweifel daran hat, dass Mick Schumacher beim deutschen Traditionsunternehmen landet, der muss sich nur mal anhören, was Mercedes-Teamchef zu sagen hat.

Der 50-jährige Österreicher beginnt im Fahrerlager des Yas Marina Circuit: «Also die Familie Schumacher hängt ja mit Mercedes eng zusammen.»

Das begann mit Michael Schumacher, der einst Teil des legendären Mercedes-Junioren-Teams war, neben Heinz-Harald Frentzen und Karl Wendlinger. Michael hätte dann beim Schritt von Mercedes mit Sauber in die Formel 1 gehen sollen, doch alles kam ein wenig anders.

Nach dem ersten Formel-1-Rücktritt von Schumi Ende 2006 war der Reiz der Königsklasse zu gross: Der Vater von Mick Schumacher kehrte zur Saison 2010 hin ins neue Werksteam von Mercedes in die Formel 1 zurück, musste sich aber von Nico Rosberg schlagen lassen und trat Ende 2012 erneut zurück – für ihn kam Lewis Hamilton ins Team.



Toto Wolff weiter: «David Schumacher fährt in der DTM einen Mercedes und sein Vater Ralf ist viele Jahre Mercedes gefahren. Mick Schumacher ist Deutscher und passt unheimlich gut zum Stern. Ich finde, Mick hat einen Platz in der Formel 1 verdient. Jetzt müssen wir mal schauen, ob wir das machen können.»



Ralf Schumacher findet: «Das wäre für Mick eine Super-Lösung. In solch einem Team könnte er so viel dazulernen. Und Fahrer wie Alex Albon haben bewiesen, dass man nach einem Jahr Pause in die Formel 1 zurückkehren kann, mit einer frischen Sicht auf die Dinge und mit mehr Erfahrung.»





