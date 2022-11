Revolution: Formel-1-Autos ab 2024 mit Kotflügeln?

Bei der jüngsten Sitzung der Formel-1-Kommission in Abu Dhabi sind Weichen für zahlreiche Änderungen in der Königsklasse gestellt worden: Werden die GP-Rennwagen künftig mit Kotflügeln ausrücken?

Die Mitglieder der Formel-1-Kommission sind die Weichensteller der künftigen Königsklasse. In diesem Gremium sitzen Vertreter des Autosport-Weltverbands FIA (vertreten durch den Präsidenten Mohammed Ben Sulayem), der Rechteinhaber von Formula One Management (kurz FOM, vertreten durch Serien-CEO Stefano Domenicali), aller zehn Teams sowie der vier im GP-Sport vertretenen Motorhersteller. Die Kommission tagt vier Mal im Jahr, so auch in Abu Dhabi.

Auf der Agenda stand dieses Mal Folgendes: Es sind Studien in Auftrag gegeben worden, wie das System der Strafversetzungen wegen des Einbaus neuer Motorteile verändert werden kann. Es soll nicht mehr möglich sein, aus taktischen Gründen zu wechseln, will heissen: eine Lücke im Reglement zu nutzen, um straffrei mehr Teile ins Kontingent eines Piloten zu bringen.

Diskutiert wurde auch über das kommende Verbot der Heizdecken. Es gibt seitens Fahrer und Teams viel Widerstand. Ob ein Verbot überhaupt kommt, soll im Juli 2023 entschieden werden.

Thema verstellbarer Heckflügel: Im Reglement soll verankert werden, dass die Überholhilfe (flachgestellter Flügel = mehr Speed) im Rennen schon nach einer Runde aktiviert werden kann. Das wird 2023 im Rahmen von sechs Sprints getestet, um dies ab 2024 bei den WM-Läufen zu erlauben.



Einer der wichtigsten Punkte: Das Regenrennen von Suzuka hat gezeigt – das grösste Problem bei nasser Bahn ist die Gischt. Die Umstellung Anfang 2022 auf Flügelautos hat dieses Problem verstärkt. Aus diesem Grund wird es Versuche geben, mit Hilfe aerodynamischer Hilfen die Luftwirbel und damit die Gischt zu vermindern und anders zu leiten. Die Rede ist von Radabdeckungen bei misslichem Wetter, der Mann von der Strasse würde von Kotflügeln sprechen.



Da ist ein Aufschrei der Formel-1-Fans programmiert, die schon bei den kleinen Finnen an der Vorderachse der modernen GP-Renner aufbrüllten (über den Vorderrädern zu sehen). Und wir haben auch das Gezeter bei der Einführung des Kopfschutzes Halo nicht vergessen.



Gearbeitet wird gleichzeitig bei Reifenhersteller Pirelli, um besser geeignete Walzen für schlechtes Wetter herzustellen. Die Kotflügel sollen in der Formel 1 automatisch dann verwendet werden müssen, wenn Regenreifen ans Auto kommen.



Ebenfalls in Diskussion ist die Verwendung stärkerer und/oder grösserer Heckleuchten.





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672