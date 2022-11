Carlos Sainz (Ferrari): Böser Verdacht gegen Fahrer

Eine Geschichte aus dem vergangenen Mai ist in den vergangenen Tagen wieder hochgekocht, und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz äussert einen üblen Verdacht, was Fahrer angeht, die in der Formel 1 tricksen.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat kurz vor Schluss des Brasilien-GP seinen Platz nicht geräumt für den hinter ihm fahrenden Sergio Pérez. Seither kursiert im Fahrerlager, in der wildesten Version: Das war eine Retourkutsche für Monaco 2022, als Pérez seinen Wagen in die Leitschienen setzte und damit die letzte schnelle Runde von Verstappen vereitelt war. Dem Mexikaner wird sogar unterstellt, das mit voller Absicht getan zu haben.

Formel-1-Champion Jenson Button sagt dazu: «Das kann ich nicht glauben. Denn anhand der Daten können die Regelhüter sehr genau nachvollziehen, was an Bord passiert. Zudem prallte Sergio rückwärts in die Leitschienen. Wieso sollte er eine Beschädigung seines Getriebes und damit eine Strafversetzung riskieren? Das macht für mich keinen Sinn.»

Pérez selber sagt: «Gerade in Monaco ist ein Fehler so schnell passiert, und genau das war es damals – ein Fehler. Unglaublich, dass über mich Gerüchte verbreitet werden, ich hätte das absichtlich getan.»

Das Training musste damals abgebrochen werden, Pérez war Drittschnellster, Verstappen nur Vierter, und Ferrari-Fahrer Carlos Sainz ist nicht der erste Fahrer, der vorschlägt – ein Pilot, der eine rote Flagge auslöst, darf nicht straffrei davonkommen.



Der 28-jährige Madrilene war im vergangenen Mai der erste Fahrer an der Unfallstelle am Ausgang der Rechtskurve vor dem Tunnel, und er konnte die Kollision mit dem Auto von Pérez nicht mehr vermeiden. Dann war die Piste blockiert für den heranschiessenden Verstappen.



Carlos sagt: «Ob Absicht oder nicht, wir müssen endlich eine andere Lösung finden für Piloten, die gelbe oder rote Flaggen verursachen. Wenn ein Fahrer die Runden von so vielen Gegnern kompromittiert, dann gehört ein solcher Pilot bestraft. Sonst wird das zu den eigenen Gunsten verwendet.»



Der GP-Sieger von Silverstone 2022 äussert einen bösen Verdacht: «Ich habe da in den vergangenen Jahren einige Dinge gesehen, Dinge, die vielleicht von den Medien gar nicht bemerkt worden sind. Und wir Fahrer sind nicht dumm. Wir merken sofort, wenn eine solche Aktion etwas seltsam wirkt. Aber darauf will ich lieber nicht weiter eingehen. Ich sage nur – gäbe es eine Strafe, dann würden solche Ideen gar nicht erst durch die Köpfe einiger Fahrer geistern.»



«Wir müssen das thematisieren. Wir haben diese Zusammenhänge schon ein paar Mal besprochen, aber es ist nie etwas Konkretes daraus geworden. Eine Möglichkeit würde darin bestehen, dass einem Fahrer, der mit gelber oder roter Flagge die Runden der Gegner verdorben hat, seine beste Runde gestrichen wird. Oder dass er um drei oder fünf Ränge zurück muss, je nach Vergehen. Wenn du das weisst, dann benimmst du dich auf der Strecke automatisch manierlich.»





2. Training, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,146 min

02. George Russell (GB), 1:25,487

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,599

04. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:25,761

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:25,852

06. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:25,932

07. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:26,038

08. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:26,043

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:26,124

10. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,300

11. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,377

12. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:26,395

13. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:26,479

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:26,547

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:26,680

16. Alex Albon (T), Williams, 1:26,750

17. Mick Schumacher (D), Haas, 1:26,839

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:26,915

19. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,036

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:27,262





1. Training, Abu Dhabi

01. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,633 min

02. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,853

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:26,888

04. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,967

05. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:27,201

06. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:27,268

07. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:27,429

08. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:27,619

09. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:27,655

10. Alex Albon (GB), Williams, 1:27,840

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:27,845

12. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:27,891

13. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,991

14. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, 1:28,064

15. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:28,098

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:28,142

17. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:28,204

18. Pato O’Ward (MEX), McLaren, 1:28,350

19. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:28,484

20. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:28,672