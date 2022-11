Mick Schumacher: Kein Interesse an DTM-Einsatz

Sein Haas-Cockpit wird Mick Schumacher nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi verlieren. Der Deutsche sagt, er hat einige Optionen für das nächste Jahr. In der DTM will er aber nicht antreten.

Lange musste Mick Schumacher auf die Entscheidung der Haas-Teamführung zur Fahrer-Frage 2023 warten. Erst in dieser Woche wurde er schliesslich von Teamchef Günther Steiner darüber informiert, dass im nächsten Jahr nicht er im zweiten Haas-Renner neben Mick Schumacher auf Punktejagd gehen wird, sondern sein Landsmann Nico Hülkenberg, der damit sein Comeback als Stammfahrer in der Formel 1 gibt.

Schumacher selbst wird 2023 kaum in der Startaufstellung der Königsklasse stehen. Die Cockpits sind vergeben, die einzige – geringe – Hoffnung auf eine WM-Teilnahme in der Formel 1 besteht bei Williams, sollte Logan Sargeant nicht die nötigen Superlizenz-Punkte sammeln können. Ansonsten wird sich der Deutsche wohl mit der Reservistenrolle bei Mercedes begnügen müssen.

Eine DTM-Teilnahme im Stil von Alex Albon, der 2021 in der Tourenwagen-Serie Gas gab, um nicht aus der Übung zu kommen, will er aber nicht, wie Schumacher im Fahrerlager von Abu Dhabi betonte. «Nein», winkte er auf die entsprechende Frage ab, und betonte auf Nachfrage: «Das will ich derzeit nicht.»

«Ich will im Formel-1-Fahrerlager bleiben. Ich muss mir natürlich anschauen, was sich anbietet, aber die DTM ist nicht mehr so wie in der Vergangenheit. Derzeit ist das also keine Option», präzisierte der 23-Jährige. Er müsse erst prüfen, welche Rolle im nächsten Jahr die beste für ihn sei, fügte er an. «Wir stehen mit verschiedenen Teams in Kontakt», erklärte er ausserdem.

