Charles Leclerc (Ferrari/3.): «Ich habe viele Fragen»

Der Monegasse Charles Leclerc hatte sich gute Chancen ausgerechnet, um auf dem Yas Marina Circuit zur Pole-Position zu fahren, aber am Ende kam nur Startplatz 3 heraus. Der Ferrari-Fahrer wundert sich.

Hätte dieses Abschlusstraining vielleicht ganz anders enden können? Red Bull Racing besetzt die erste Startreihe, mit Max Verstappen vor Sergio Pérez, dann auf Rang 3 Charles Leclerc im Ferrari. Der 25-jährige Monegasse ist enttäuscht: «Natürlich hatte ich mir mehr ausgerechnet.»

Die Statistik spricht gegen Charles: Denn noch nie ist ein Grosser Preis von Abu Dhabi vom dritten Startplatz aus gewonnen worden!

Leclerc sagt: «Es drängen sich mir viele Fragen auf, und ganz ehrlich – ich habe derzeit die Antworten nicht. Am Morgen fühlte sich mein Wagen besser an. Was im Grand Prix passieren wird, ist für mich ein einziges Fragezeichen, weil keiner so richtig weiss, was in Sachen Reifenverschleiss passieren wird.»

«Was gut ist: Der Wagen war schneller als am Freitag. Aber ich kann nicht sagen, ob das am Sonntag gegen Red Bull Racing reichen wird. Ich schätze, Reifen-Management wird wie so oft das grosse Thema sein. Wir haben versucht, mehr Zeit in die Arbeit mit den Walzen zu investieren, ob sich das auszahlt, wird sich beim WM-Finale zeigen.»

«Ich fand es schwierig, die Reifen ins perfekte Arbeitsfenster zu bringen. Das Fahrgefühl hat sich von Runde zu Runde verändert. Wenn du solch ein Handling hast, dann ist es knifflig, eine gute Balance zu spüren.»



Mit welcher Strategie will Leclerc im Rennen seinem Widersacher Pérez Schlussrang 2 in der WM noch abluchsen? «Das muss der Rennverlauf zeigen. Wir müssen flexibel bleiben. Ich hoffe einfach, ich kann schnell genug fahren, um Checo unter Druck zu setzen, dann können wir unser Ziel erreichen.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054