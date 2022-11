Sergio Pérez (Red Bull Racing): Hilfe von Verstappen

Sergio Pérez hat im Abschlusstraining die Pole-Position um 238 Tausendstelsekunden verpasst, Max Verstappen war schneller. Aus der ersten Startreihe rechnet sich der Mexikaner aber Einiges aus.

Nur sein Stallgefährte stand Sergio Pérez vor der untergehenden Sonne von Abu Dhabi: zweiter Startplatz für den 32-jährigen GP-Routinier, allerdings war der Rückstand auf Weltmeister Verstappen grösser als dem Mexikaner lieb war.

Der 234-fache GP-Teilnehmer stuft seine Darbietung im Qualifying so ein: «Es war kein schlechtes Training, aber mein erster Lauf im dritten Quali-Segment war nicht ideal. Beim zweiten Versuch gelang mir eine bessere Runde, aber an diesem Tag hat das gegen Max nicht gereicht.»

«Wir haben als Mannschaft zur alten Stärke zurückgefunden, nach einem eher enttäuschenden Wochenende in Brasilien. Max hat mir auf der zweiten Runde geholfen und einen schönen Windschatten gespendet, natürlich hat das etwas gebracht. Das hat gut geklappt.»

Was sagt die Statistik zum zweiten Startplatz von Pérez? Vier Mal ist der Formel-1-WM-Lauf von Abu Dhabi von dieser Position aus gewonnen worden, aber seit Lewis Hamilton im Jahre 2014 nicht mehr. Und an rohem Speed hatte Sergio in der Qualifikation dem niederländischen Weltmeister nichts entgegenzusetzen.



Pérez deutet an: Das wahre Duell hier ist nicht er gegen Max, sondern er gegen Leclerc hinter ihm. «Ich wiege mich da nicht in falsche Sicherheit. Es wird ein hartes Stück Arbeit werden, vor Ferrari ins Ziel zu kommen. Ich erwarte, dass die uns ordentlich auf die Pelle rücken. Die Fans dürfen sich auf Feuerwerk freuen. Ich bin aufgeregt, aber auf eine gute Art und Weise. Es ist schön, wenn es beim Finale noch um etwas geht, und ich will diesen zweiten WM-Rang.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054