Lewis Hamilton (Mercedes): «Nie wieder dieses Auto!»

Mercedes kann nicht so glänzen wie in Brasilien: Lewis Hamilton in Abu Dhabi auf Startplatz 5, George Russell Sechster. Hamilton stöhnt: «Das Auto hüpft wieder, zudem hatte ich Probleme mit den Bremsen.»

Mercedes-Benz hatte beim Grand Prix von Sao Paulo einen tollen Doppelsieg herausgefahren, aber im Flutlicht des Yas Marina Circuit konnte das Silber nicht ganz so hell glänzen wie in Südamerika: dritte Startreihe für die Marke mit dem Stern, mit dem siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton vor Brasilien-Sieger George Russell.

Der 103-fache GP-Sieger Hamilton stöhnt: «Das Auto hüpft wieder. Wir verlieren alleine auf den Geraden sechs oder sieben Zehntelsekunden. Es ist so schlimm wie vor einigen Wochen in Texas.»

Und das gefürchtete Bouncing war nicht das Einzige, was Hamilton in diesem Abschlusstraining genervt hat. «Ich hatte auch Schwierigkeiten mit den Bremsen. Alles in allem hätte ich nicht erwartet, dass wir so klar zurückliegen würden.»

«Das gute Ergebnis in Brasilien kann nicht darüber hinwegtäuschen, dass wir einige Kernprobleme lösen müssen, wenn wir in der kommenden Saison konkurrenzfähiger sein wollen. So ist der Wagen einfach zu wenig windschlüpfig, es ist also nicht nur Bouncing, das uns behindert, wir sind auf den Geraden zu wenig schnell.»



«Am Abtrieb liegt es nicht, wir müssen nur ein aerodynamisch effizienteres Auto bauen. Ich weiss, dass inzwischen alle im Team verstanden haben, woran wir zu arbeiten haben. Und ich bin mir sicher, dass wir diese Mängel aus der Welt schaffen werden.»



«Ganz ehrlich: Ich freue mich auf kommenden Dienstag, wenn ich beim Nachsaisontest diesen Wagen zum letzten Mal fahre. Und ich will ihn nie wieder fahren. Jedenfalls gehört dieses Modell sich nicht auf meine Wunschliste, wenn ich mir bei einem neuen Vertrag einen Rennwagen zusichern lasse.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054