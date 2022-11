Fernando Alonso: «Ich werde gut auf Vettel achtgeben»

Formel-1-Champion Fernando Alonso trägt in Abu Dhabi nicht nur einen Vettel-Helm, er findet auch für seinen langjährigen Pistenrivalen sehr nette Worte: «Keine Sorge, wir kümmern uns um Seb.»

Einige Fans fragen sich am Yas Marina Circuit vielleicht, ob sie sich ein Bierchen zu viel genehmigt haben: Da fahren drei Piloten mit einem Vettel-Helm herum. Zunächst mal der abtretende Champion selber, dann auch Mick Schumacher, und Fernando Alonso trägt Seb zu Ehren ebenfalls ein Vettel-Design.

Der spanische Formel-1-Weltmeister der Jahre 2005 und 2006 freut sich, dass Vettel ein so gutes Abschlusstraining gelungen ist: Wie in Monte Carlo, Baku, Suzuka und Interlagos wird Vettel als Neunter ins Rennen gehen.

Fernando Alonso wird einen Rang hinter ihm losfahren, der Asturier eigentlich Elfter in der Quali, aber durch die Strafversetzung von Daniel Ricciardo (drei Ränge zurück wegen der Kollision mit Kevin Magnussen in Brasilien) geht er unmittelbar schräg hinter Vettel ins Rennen. Alonso sagt: «Ich werde gut auf Vettel achtgeben.»

Fernando verrät: «Das war schon im Training so. Wir alle haben in der Quali öfter als sonst in den Rückspiegel geschaut, denn wir wollen, dass er ein schönes, reibungsloses letztes GP-Wochenende zeigen kann.»



Und das war auch bitter nötig: Wie Vettel in der Quali teilweise durch langsam fahrende Piloten durchpfeilte, den Fuss unbeirrt fest auf dem Gaspedal, dass liess einem das Blut in den Adern gefrieren. Zum Glück kam es nicht zu einer Kollision.



Nochmals Fernando Alonso: «Seb ist Neunter, ich bin Zehnter, ich werde in der ersten Runde auf ihn aufpassen. Und dann will ich, dass wir beide die karierte Flagge sehen.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054