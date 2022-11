Sebastian Vettel vor letztem GP: «Nicht dran denken!»

Formel-1-Champion Sebastian Vettel vor seinem 299. und wohl letzten Grand Prix: «Ich will nicht an meinen Rücktritt denken, ich will für Aston Martin so viel als möglich aus diesem Rennen holen.»

Im Abschlusstraining fuhr Sebastian Vettel mit so viel Feuer, als stünde er am Anfang seiner Formel-1-Karriere, nicht am Ende. Beim WM-Finale von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit fährt der 35-jährige Heppenheimer seinen 299. Grand Prix, es wird mit aller Wahrscheinlichkeit sein letzter sein. Aber daran will Vettel nicht denken.

Der 53-fache GP-Sieger lud am Samstagabend zu einer Runde auf dem Yas Marina Circuit ein, am Lauf nahmen auch sein Kumpel Mick Schumacher teil sowie Formel-1-CEO Stefano Domenicali, Aston Martin-Teamchef Mike Krack und viele Wegbegleiter mehr. Zuvor hatten Ferrari und Red Bull Racing den langjährigen Piloten eingeladen, es gab signierte Rennwagenteile und rührende Reden – Vettel geniesst in Fahrerlager hohes Ansehen.

Vor seinem Abschied sagte Vettel: «Ich will eigentlich nicht an den Rücktritt denken, ich will für Aston Martin so viel als möglich aus diesem Rennen holen. Wir können im Konstrukteurs-Pokal Alfa Romeo noch überholen und Sechster werden, das muss unser Ziel sein. Ich habe ein gutes Gefühl, denn ich glaube, die Kombination aus Reifenmischungen und Pistenlayout von Abu Dhabi passen zum Rennwagen.»



Vettel wird als Neunter ins Rennen gehen, wie in Monte Carlo, Baku und Suzuka, die Alfa Romeo-Fahrer Zhou und Bottas nur auf 15 und 18, Vettels Stallgefährte Lance Stroll auf Startplatz 14.



«In der Quali fühlte ich mich hellwach und voller Leben. Ich konnte das Training wirklich geniessen – was ich mir vor dem Wochenende vorgenommen hatte. Im Rennen will ich einfach das Maximum für das Team herausholen. Das alles fühlt sich ein wenig seltsam an, das muss ich zugeben. Aber so bald ich im Auto sitze, denke ich nicht mehr daran, dann bin ich ganz auf meine Aufgabe konzentriert. Und das ist ein gutes Zeichen.»

Sebastian Vettel erhielt beim Saisonabschluss-Gruppenfoto von seinen 19 Fahrerkollegen viel Applaus, er ging zu jedem einzelnen seiner Gegner, für einen kurzen Fist-Bump, zuvor hatte der Heppenheimer gesagt: «Ich spüre an diesem Wochenende so viel Liebe und Mitgefühl, es scheint, alles, was ich in den letzten Jahren gegeben habe, kommt nun zurück. Das ist ein Wochenende voller Emotionen. Klar freue ich mich auf mein neues Leben, aber ich werde auch Vieles vermissen, vor allem die Kameradschaft und das unvergleichliche Gefühl, ein Formel-1-Auto am Limit zu bewegen.»





Qualifying, Abu Dhabi

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:23,824 min

02. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:24,052

03. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,092

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,242

05. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:24,508

06. George Russell (GB), 1:24,511

07. Lando Norris (GB), McLaren, 1:24,769

08. Esteban Ocon (F), Alpine, 1:24,830

09. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, 1:24,961

10. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, 1:25,045

11. Fernando Alonso (E), Alpine, 1:24,096

12. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:24,219

13. Mick Schumacher (D), Haas, 1:24,225

14. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, 1:24,359

15. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, 1:25,408

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, 1:25,834

17. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, 1:25,859

18. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:25,892

19. Alex Albon (T), Williams, 1:26,028

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, 1:26,054





WM-Stand (nach 21 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 429 Punkte

02. Leclerc 290

03. Pérez 290

04. Russell 265

05. Hamilton 240

06. Sainz 234

07. Norris 113

08. Ocon 86

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Vettel 36

12. Ricciardo 35

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 14

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 719 Punkte

02. Ferrari 524

03. Mercedes 505

04. Alpine 167

05. McLaren 148

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 50

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8