Charles Leclerc (Ferrari/2.): Wie in einem Qualifying

Ferrari-Pilot Charles Leclerc wird beim Formel-1-Finale in der Nacht von Abu Dhabi Zweiter, damit sichert er sich auch den zweiten Schlussrang in der Fahrer-WM – eine bärenstarke Leistung des Monegassen.

8,7 Sekunden fehlten Charles Leclerc zu seinem sechsten Sieg in der Formel 1, beim WM-Ausklang auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi muss er sich lediglich seinem grossen WM-Gegner Max Verstappen geschlagen geben. Das bedeutet für den 25-jährigen Monegasse: WM-Schlussrang 2, denn er hält mit einer ganz starken Vorstellung den aufrückenden Sergio Pérez hinter sich.

Nach dem 24. Podestplatz seiner GP-Karriere (wie die grossen Piloten Stirling Moss, John Surtees und Alan Jones) sagt Charles: «Das war wie in einem Qualifying, Angriff von der ersten bis zur letzten Runde. Ich weiss nicht, was wir heute noch hätten besser machen können. Dieses Mal hat wirklich alles gestimmt, der Speed, das Reifen-Management, die Rennstrategie. Ich hatte vor dem Rennen gesagt, dass wir einen perfekten Grand Prix brauchen, um Rang 2 zu angeln, und genau das haben wir gezeigt.»

«Wir rechneten uns aus, dass wir die beste Chance haben würden, wenn wir etwas anders machen als Red Bull Racing. Also haben wir uns festgelegt: Wie immer sich das Rennen entwickelt und wir in einem direkten Duell mit einem RBR-Renner liegen – also sind wir halt draussen geblieben, als Pérez an die Box kam. Wir wussten, es wird knapp in Sachen Reifenverschleiss, aber es hat gereicht.»

«Der erste Rennteil war knifflig, auf den mittelharten Reifen. Unser bevorzugter Plan war, mit nur einem Stopp durchzufahren.»

«Wir ahnten, dass wir das Tempo von Red Bull Racing im Rennen vielleicht nicht mitgehen können, aber es lief besser als erwartet. Dennoch wurde es zum Schluss des GP schwierig, da neigten die Räder zum Blockieren.»

«Das ist ein Super-Ergebnis für die ganze Mannschaft. Nun hoffe ich, dass wir in der kommenden Saison einen weiteren Schritt machen können, um konstant an der Spitze mitzumischen. Und dann dürfen wir auch wieder vom Titel träumen. Als klar war, dass wir in diesem Jahr unser grosses Ziel nicht erreichen würden, haben wir gesagt – wir wollen die letzten Läufe dazu nutzen, um uns in allen Belangen zu steigern und für die kommende Saison zu üben. Und ich finde, wir haben zum Schluss der Saison strategisch zugelegt.»

«Wenn ich zurückblicke, dann dürfen wir nicht unzufrieden sein, denn gemessen an 2021 haben wir einen markanten Schritt nach vorne getan. Aber natürlich denke ich auch an die verlorenen Chancen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8