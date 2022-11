Abu Dhabi-Sieger Max Verstappen: Sein Ziel für 2023

Weltmeister Max Verstappen gewinnt beim Formel-1-WM-Finale von Abu Dhabi auf dem Yas Marina Circuit: Der 25-jährige Niederländer zeigt erneut eine makellose Leistung und krönt seine Saison mit dem 15. Saisonsieg.

Formel-1-Champion Max Verstappen geht als Sieger in die Winterpause der Königsklasse: Der Red Bull Racing-Pilot entscheidet das WM-Finale von Abu Dhabi mit einer fehlerfreien Fahrt für sich, Charles Leclerc und Sergio Pérez haben das Nachsehen.

Es ist der 35. Sieg für den Niederländer in der Formel 1, sein 15. in dieser Saison (nach Saudi-Arabien, Imola, Miami, Spanien, Aserbaidschan, Kanada, Frankreich, Ungarn, Belgien, Niederlande, Italien, Japan ,USA und Mexiko), sein 77. Podestplatz, für sein RBR-Team ist es der 92. Volltreffer im Grand-Prix-Sport. Erstmals in seiner Karriere hat Verstappen den gleichen Grand Prix drei Mal in Folge gewonnen (nach 2020 und 2021), hier auf der Insel Yas.

«Das war ein gutes Rennen von uns. Wir wussten – wir werden mit nur einem Stopp durchfahren müssen, denn für einen Zweistopper hatten wir nicht mehr die richtige Kombination frischer Reifen.»

Anders gesagt: Die Fahrer von Ferrari und Mercedes sowie Sergio Pérez hatten sich je einen Satz zusätzlicher harter Pirelli-Reifen zur Seite gelegt, Max Verstappen hatte diese Möglichkeit nicht.

Max: «Ich wusste also, ich muss einen Einstopper irgendwie zum Funktionieren bringen. Der Speed zu Beginn des Grand Prix auf mittelharten Reifen war gut, aber dann bauten sie recht markant ab. Die letzten drei Runden waren haarig, aber wir wollten so lange als möglich mit diesem ersten Satz fahren, ohne Zeit zu verlieren. Mit der harten Mischung fiel mir das Reifen-Management leichter.»

«Die Fahrzeugbalance war wirklich gut, kein Vergleich zu Brasilien, aber das sind auch ganz unterschiedliche Bedigungen.»



Der Unersättliche sagt nach seinem Triumph: «Es wird nicht einfach, ein solches Jahr zu wiederholen – aber wir werden es versuchen! Ich erwarte für die Saison 2023 viel Gegenwind, denn alle Teams verstehen inzwischen diese Autos viel besser.»



«Was uns angeht, so dürfen wir den Fuss nicht vom Gas nehmen. Wir werden uns alle Ergebnisse in Ruhe ansehen und analysieren, was wir besser machen können. Denn das ist eine unserer Stärken – dass wir uns zwar über einen Sieg freuen, dann uns aber gleich die Köpfe zerbrechen, was wir noch besser machen können.»



«Wir hatten einen ganz schwierigen Saisonbeginn, aber dann konnten wir das Ruder herumwerfen, und darauf dürfen wir stolz sein.»



Welches ist sein bester Grand Prix. Max, wie aus der Pistole geschossen: «Spa.»



Max Verstappen wird gefragt, was er sich für die Winterpause plane. Der Niederländer lacht: «Nicht zu viel Gewicht zulegen!»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8