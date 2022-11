Sebastian Vettel in Abu Dhabi: «Ein grosser Tag»

Sebastian Vettel hat sein letztes Formel-1-Rennen in Abu Dhabi in den Punkten beendet. Dennoch war es auch ein frustrierender letzter GP-Einsatz, wie der vierfache Weltmeister hinterher erklärte.

Für Sebastian Vettel war der letzte Saisonlauf in Abu Dhabi auch der letzte Auftritt als GP-Pilot. Der vierfache Weltmeister verabschiedete sich mit einem starken Auftritt auf dem Yas Marina Circuit vom GP-Zirkus. Doch ganz glücklich war er damit nicht, denn die 1-Stopp-Strategie verhinderte, dass er über den zehnten Platz hinauskommen konnte.

«Ich wünschte, ich hätte es wären ein paar Punkte mehr geworden», seufzte der Heppenheimer nach dem Zieleinlauf. «Aber ich habe das Rennen genossen und ich denke, es war heute ein etwas anderes Warm-up vor dem Rennen. Aber sobald die Lichter der Startampel aus waren, war ich ganz aufs Rennen konzentriert.»

«Wir haben wohl nicht die beste Strategiewahl getroffen», erklärte Vettel gewohnt offen. «Das ist schade, denn ich denke, wir hätten sonst das WM-Ergebnis drehen können. Aber insgesamt war es ein grosser Tag und ich danke allen, für die Unterstützung, ich habe so viele Flaggen und so viele freundliche Gesichter gesehen, das war etwas ganz Besonderes für mich, es war sehr schön», erklärte Vettel daraufhin.

«Ich bin mir sicher, dass ich es mehr vermissen werde als gedacht», ergänzte der vierfache Weltmeister, und ergänzte mit Blick aufs Rennen: «Wir haben uns entschieden, auf der Strecke zu bleiben und sobald die Reifen einbrachen, wurde ich durchgereicht. Ich denke, wir haben heute die langsamere Strategie gewählt.»

«Im Auto ist das natürlich frustrierend, wenn es nach hinten geht», gestand Vettel. «Ich musste kämpfen und am Ende hatte ich ein nettes Duell mit Daniel Ricciardo, aber ich kam einfach nicht nah genug ran, um ihn zu schnappen. Aber wir haben in den letzten Runden einen guten Kampf ausgetragen und schafften es beide in die Punkte. Das war ein grosses Wochenende.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8