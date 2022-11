Mick Schumacher: «Werde meine Routine beibehalten»

Mick Schumacher hat in Abu Dhabi sein letztes Rennen für das Haas-Team bestritten. Wie es mit ihm weitergeht, konnte er nach dem Rennen noch nicht sagen. Er verriet aber, welche Hoffnungen er für 2023 hat.

Mick Schumacher hatte im letzten Rennen in den Farben des Haas-Teams kein leichtes Spiel, der junge Deutsche durfte zwar nach einem starken Qualifying von Position 12 losfahren, doch im Rennen wurde er schnell durchgereicht.

Ein Crash mit Nicholas Latifi und eine damit verbundene Strafe erschwerten ihm die Arbeit am Steuer, dennoch kam er am Ende vor seinem Teamkollegen Kevin Magnussen – der bei Haas bleibt – als Sechzehnter ins Ziel. Was nun kommt, steht noch aus.

Der 23-Jährige wird nicht in der Formel-1-Startaufstellung stehen, alle Cockpits fürs nächste Jahr sind schon vergeben. Die Hoffnung besteht, dass er als Mercedes-Reservist weiter im Formel-1-Fahrerlager anzutreffen ist.

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff erklärte am Samstag vor dem Qualifying: «Mick lag uns immer am Herzen, alleine wegen der vielen Verbindungen, die wir zur Familie Schumacher haben. Wir glauben, dass wir uns um ihn kümmern können, und dass er in die Mannschaft passt. Aber wir haben noch nichts unterschrieben und uns noch nicht auf die Bedingungen geeinigt. Wir können es ermöglichen, wenn er will, und wenn Sabine (Kehm, Micks Managerin, Anm.) das will. Wir schauen mal, wohin das führt.»

Mick selbst erklärte nach dem Rennen: «Jetzt kommt erst einmal eine Pause und danach hoffe ich auf ein erfolgreiches nächstes Jahr, in dem Sinne, dass ich viel lernen kann, egal, wo ich sein werde.» Und er versprach: «Ich werde meine Routine beibehalten und mich im Januar und Februar wieder so vorbereiten, als wenn ich selbst weiterfahren würde, damit ich die Chance ergreifen kann, wenn sie sich ergibt.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8