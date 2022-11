Hans-Joachim Stuck: Wann kommt das Vettel-Comeback?

Der vierfache Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel hat in Abu Dhabi die GP-Bühne verlassen. Ein anderer Champion, Sportwagen-Weltmeister Hans-Joachim Stuck, spricht über die Laufbahn von Seb.

Was für ein emotionaler letzter Formel-1-Tag für Sebastian Vettel! Beim WM-Finale von Abu Dhabi wurde der Heppenheimer «überwältigt von all diesen Reaktionen. Ich spüre an diesem Wochenende so viel Liebe und Mitgefühl; es scheint, alles, was ich in den letzten Jahren gegeben habe, kommt nun zurück.» Vettel schämte sich seiner Tränen nicht.

Hans-Joachim Stuck hat die Karriere von Vettel aufmerksam verfolgt. Der 71-jährige Sportwagen-Weltmeister von 1985 sagt im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1 über den 53-fachen GP-Sieger Vettel: «Sebastian Vettel war sofort sehr präsent, weil er ein super Kerl ist, und er hat auch sehr schnell Erfolg gehabt. Was er in all den Jahren geleistet hat, ist einmalig. Der beste Beweis, was er darstellt, war für mich die Verabschiedung von seinen Fahrerkollegen, als sie beim Fahrerfoto anhaltend applaudierten und sich vor dem Rennen zum Ehren-Spalier aufstellten. Ich kann mich nicht entsinnen, dass jemals ein Fahrer so eine Verabschiedung bekommen hat. Das zeigt mir, welchen Respekt er geniesst und welchen Eindruck er in der Formel 1 hinterlassen hat.»

Formel-1-Champion Jenson Button hat zu seinem eigenen Rücktritt gesagt: «Die ersten Monate fand ich es schön, mein Leben zu geniessen, aber nach ungefähr einem halben Jahr habe ich mich nach dem Rennfahren gesehnt.»

Wie wird das bei Sebastian Vettel laufen? Der 74-fache GP-Teilnehmer Hans-Joachim Stuck sagt: «Ich glaube, dass er wiederkommt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das Lenkrad, den Kampf und die Atmosphäre nicht vermissen wird. Die Frage ist für mich eher, wie lange es dauern wird.»



Der zweifache Le Mans-Sieger Stuck findet auch kritische Worte für Vettel: «Er hat die Formel 1 mitgeprägt, jetzt geht er in eine andere Richtung. Wenn man so etwas beendet, kann man andere Ansichten haben, aber man muss auch ein bisschen aufpassen. Wenn ich auf der einen Seite Rennfahrer bin und mein ganzes Leben damit verbracht habe, Erfolg zu haben, dann kann ich nicht plötzlich zum Umwelt-Menschen umschwenken. Das muss man mit Sinn machen.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8