Christian Horner über Ricciardo: «Vorteil für uns»

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko hat es bereits bestätigt: Daniel Ricciardo wird zur Red Bull-Familie zurückkehren. Das Comeback macht Sinn, findet auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner.

Nach zwei enttäuschenden Jahren hat Daniel Ricciardo das McLaren-Team nach der diesjährigen Saison und damit früher als geplant verlassen. Der Australier wird im nächsten Jahr nicht in der GP-Startaufstellung stehen, wohl aber im Formel-1-Fahrerlager anzutreffen sein. Denn Ricciardo kehrt zum Red Bull Racing Team zurück, mit dem er seine grössten Erfolge in der Königsklasse eingefahren hat.

Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko erklärte bei «Sky»: «Ja, Daniel wird dritter Fahrer bei uns. Wir haben so viele Sponsoren, wir müssen Show-Runs machen und dergleichen. Da ist Daniel natürlich einer der Profiliertesten und Bestens-Geeigneten.» In Abu Dhabi darauf angesprochen, präzisierte Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Wir haben noch keinen Vertrag unterschrieben, aber Helmut hat sich offensichtlich in seinem Enthusiasmus entschlossen, dies zu verkünden.»

«Ich schätze, dass Daniel bei uns an Bord kommen wird – ausser er entschliesst sich, nicht zu unterschreiben», fügte der Brite lachend an. Und er sagte etwas ernster: «Daniel ist eine tolle Person, es war enttäuschend, seine Leistungen in diesem Jahr zu sehen. Ich denke, er hatte sich viel mehr von der Saison versprochen, aber er ist immer noch einer der größten Namen, eine der grössten Persönlichkeiten in der Formel 1.»

«Er hat offensichtlich eine Vergangenheit als Red Bull Junior, und bei den Anforderungen, die heutzutage an die Rennfahrer gestellt werden – wir sind allein schon aus Marketinggründen als Team sehr aktiv, machen viele Show-Runs und Events – ist es nur ein Vorteil, einen Fahrer mit Daniels Profil und seiner Geschichte im Team, an Bord zu haben. Das bedeutet, dass er mit der Formel 1 verbunden bleibt und wir ihn natürlich auch im Simulator einsetzen werden. Er wird an einigen Veranstaltungen teilnehmen, aber natürlich nur, wenn er einen Vertrag unterschreibt», erklärte Horner.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8