Abu Dhabi-Test: Nico Hülkenberg beginnt die Arbeit

Der Nachsaisontest auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi steht im Zeichen des Nachwuchses, der Arbeit mit den 2023er Reifenmischungen von Pirelli und neuer Fahrer/Team-Kombinationen.

Abu Dhabi Circuit, kurz vor acht Uhr früh. Ferrari-Ass Charles Leclerc kommt zum Yas Marina Circuit, eine Punktlandung mit SPEEDWEEK.com. «Alles gut, Charles? – «Nein», grinst der Monegasse, «es ist zu früh am Morgen.»

Für den fünffachen GP-Sieger ist die GP-Saison vorbei, nicht aber die Testarbeit. Gefahren wird beim Nachsaisontest hier in zwei Segmenten zu je vier Stunden, von 9.00 Uhr Lokalzeit in Abu Dhabi (06.00 in Europa) bis 13.00 Uhr (10.00 Uhr Europa), dann, nach einer 60-minütigen Mittagspause, von 14.00–18.00 Uhr, also in die Nacht hinein (Europa 11.00–15.00 Uhr).

Besonders aufregend wird der Tag für Pierre Gasly (Debüt mit Alpine), Fernando Alonso (erster Einsatz für Aston Martin), Nico Hülkenberg (Formel-1-Rückkehr zu Haas), Oscar Piastri (erster Test im 2022er Auto für den Australier) und den Dänen Frederik Vesti (Test im Mercedes).

Erster Mann auf der Strecke: Fernando Alonso im Aston Martin, das Auto komplett ohne Sponsoren-Aufkleber (auch etwas, das wir selten sehen).

Viele der etablierten Stars teilen sich die Arbeit mit den Reifen, bei Red Bull Racing beginnt Sergio Pérez, Max Verstappen wird nach der Mittagspause fahren, bei Mercedes beginnt George Russell, Lewis Hamilton fährt am Nachmittag

An diesem Tag werden diese 24 Fahrer im Einsatz stehen:

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing

Charles Leclerc (MC), Ferrari

Robert Shwartzman (AND), Ferrari

Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing

Carlos Sainz (E), Ferrari

Frederik Vesti (DK), Mercedes

Lando Norris (GB), McLaren

Jack Doohan (AUS), Alpine

Felipe Drugovich (BR), Aston Martin

Oscar Piastri (AUS), McLaren

Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri

Nyck de Vries (NL), AlphaTauri

Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing

Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo

Alex Albon (T), Williams

Pierre Gasly (F), Alpine

Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo

Nico Hülkenberg (D), Haas

Pietro Fittipaldi (BR), Haas

Lewis Hamilton (GB), Mercedes

George Russell (GB), Mercedes

Logan Sargeant (USA), Williams

Lance Stroll (CDN), Aston Martin

Fernando Alonso (E), Aston Martin





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8