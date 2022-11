Hans-Joachim Stuck über Mick Schumacher: «So nicht»

Die deutsche Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck (71) ist nicht einverstanden, wie der US-amerikanische Haas-Rennstall mit Mick Schumacher umgegangen ist. «Das alles ist für mich nicht nachvollziehbar.»

Fans und Fachleute diskutieren kontrovers: War es richtig von Teambesitzer Gene Haas und Teamchef Günther Steiner, Mick Schumacher keinen neuen Vertrag mehr zu geben und für 2023 auf den erfahrenen Nico Hülkenberg zu setzen? Hätte der junge Mick mehr Nestwärme und mehr Zeit gebraucht?

Auch die deutschen Experten haben sich darüber viele Gedanken gemacht, so die deutsche Rennfahrerlegende Hans-Joachim Stuck. Der zweifache Le Mans-Sieger und Sportwagen-Weltmeister des Jahres 1985 sagt im AvD Motor & Sport Magazin von Sport1: «Entschuldigung, aber die Trennung ist für mich in keiner Weise nachvollziehbar, weil Mick auch geliefert hat.»

Der 74-fache GP-Teilnehmer Stuck vertritt die Ansicht: «Dass ein junger Fahrer auch mal ein Auto wegschmeisst, das ist doch völlig normal. Er muss ja erst mal lernen, wo die Grenzen sind. Die Reaktion von Haas-Teamchef Günter Steiner fand ich sehr problematisch. So kann man mit jungen Fahrern nicht umgehen. Da muss man mehr Gefühl und Vernunft walten lassen.»

«Nun wird bei Mick wohl etwas Neues anfangen – das kann eigentlich nur besser werden. Ich bin mir sicher, dass Mick Schumacher seinen Weg machen wird, denn er kann das – ohne jede Frage.»



Wie sieht Stuck generell die Perspektive für junge Fahrer? «Talent allein reicht heute nicht mehr aus. Du brauchst Beziehungen und das Glück, in ein gutes Team zu kommen. Dann musst du schauen, was du für einen Teampartner hast und wie es gerade läuft. Ich halte es für deutlich schwieriger, heute durchzustarten als etwa zu jener Zeit, als Sebastian Vettel begonnen hat.»



«Momentan haben wir keine guten Voraussetzungen. Deutschland ist für mich nach wie vor die Automobilnation schlechthin. Aber warum haben wir dann keinen Grand Prix in Deutschland? Sorry, aber das verstehe ich nicht.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8