Nikita Mazepin (Ex-Haas): Verstörende Aussagen

Anfang 2022 trennte sich der US-amerikanische Haas-Rennstall vom Moskauer Nikita Mazepin und von Sponsor Uralkali. Nun hat sich der frühere Formel-1-Fahrer mit merkwürdigen Ansichten zu Wort gemeldet.

Es war still geworden um Nikita Mazepin. Im Februar 2022 bestätigte der Rennstall Haas die Trennung von Sponsor Uralkali und von Mazepin, wegen des Einmarschs von Russland in die Ukraine. Der Rennfahrer beteuerte mehrfach, wie unrecht diese Trennung sei, entsprechende Gerichtsverfahren laufen. Vor einigen Wochen wurde bekannt, dass der Rennfahrer eine Event-Agentur gegründet hat.

Am vergangenen Wochenende war der 23-Jährige Moskauer in Abu Dhabi beim Grand Prix zu Gast. Danach hat er sich auf Instagram mit Worten gemeldet, die den Verdacht aufdrängen, dass er vielleicht etwas zu lange in der Sonne gestanden hat. Oder wir verstehen Moskauer Humor nicht. Aber urteilen Sie am besten selber darüber, was er auf Instagram gepostet hat.

Nikita Mazepin schreibt:

«An diesem Wochenende beim Formel-1-Rennen in Abu Dhabi. Schön, als Gast hier zu sein und alte Freunde zu sehen. Das hat mich auf den Gedanken gebracht, ein paar Worte der Weisheit zu teilen mit Seb, Daniel, Nicky und Mick, im Moment, in dem sie sich bereit machen um weiterzuziehen. Hier ist, was euch in fünf Stufen erwartet, wenn ihr den Stall verlässt …»



«Stufe 1: Verleugnung. Ihr werdet euch beim Rundendrehen um euer Haus wiederfinden. Macht nicht den Fehler, den ich gemacht habe – stellt die Stoppuhr an. Es ist durchaus möglich, dass ich ein anderes Formel-1-Team für eure Ergebnisse interessiert, und ihr müsst nicht die nächsten vier Stufen durchlaufen.»



«Stufe 2: Wut. Du beschuldigst alle ausser dich selber, dass du die Formel 1 verlassen musstest. Ganz besonders die Mannschaft von Drive to Survive. Du schaust zwanghaft Formel-1-Rennen und brüllst den Schirm an.»



«Stufe 3: Verhandeln. Du hältst eine Pressekonferenz ab, wo du den Schein wahrst und dem Teamchef dankst, dass er dich gefeuert hat – in der Hoffnung, dass ein fröhliches Lächeln und dein natürlicher Charme zu einem Sitz bei einem neuen Team führen.»



«Stufe 4: Depression. Trink, mach Party auf einer Yacht, schlaf den Rausch aus, nimm fünf Kilogramm zu. Wiederhole das in einer Endlosschleife. Das wird keine einfache Stufe zum Durchlaufen sein, aber deine Freunde werden es geniessen.»



«Stufe 5: Akzeptanz. Gratulation. Du hast den letzten Grand Prix erreicht, nachdem du den Ausgang gezeigt bekommen hast. Du bist nicht mehr besessen von der Formel 1 und denkst über deine nächsten Schritte an, während du dich in Form hältst und die Tür offen hältst für eine Rückkehr!»



«@sebastianvettel, totaler Respekt für deine Klima-Initiativen. Die werden sicher von grossem Nutzen sein, nicht nur für die Renngemeinschaft.»



«@danielricciardo, ich weiss, dass du deinen Sinn für Humor immer behalten wirst. Ich sehe grosse Dinge auf dich zukommen in Stufe 4, wenn du alles Mögliche aus deinen Schuhen trinken kannst. Sei kreativ!»



«Nicholas, dank dir können Team und Fans optimistisch in die Zukunft blicken. Du wirst uns ohne Zweifel überraschen.»



«@mickschumacher, wir sind in diesem Sport zusammen gewachsen, und ich wünsche dir auf deinem Weg vorwärts Glück. Ich bin sicher, wir erhalten viele Likes von Pierre Gasly.»



«Frieden und Liebe für alle.»





