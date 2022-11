ServusTV: Mehr als 600.000 Zuschauer zum WM-Finale

Der österreichische Privatsender ServusTV durfte sich auch beim Abschluss der Formel-1-Saison 2022 über starke TV-Quoten freuen, ein würdiges Ende einer überaus erfolgreichen Grand-Prix-Saison.

Mit dem Rennen auf dem «Yas Marina Circuit» von Abu Dhabi am Sonntagnachmittag ist die Formel-1-GP-Saison gelaufen. Beim 15. Saisonsieg von Weltmeister Max Verstappen (Red Bull Racing) durfte sich der Salzburger Privatsender ServusTV in Österreich ein weiteres Mal über sehr ansehnliche Einschaltquoten freuen.

Das letzte Rennen des Jahres aus Abu Dhabi verfolgten in Österreich am Sonntagnachmittag im Durchschnitt 602.000 Zuschauer. Die Analyse nach dem spannenden Kampf um WM-Rang 2 zwischen Charles Leclerc und Sergio Pérez sahen gegen 15.30 Uhr immerhin noch 308.000 Personen. Dort hatte zugleich auch Nico Hülkenberg seinen vorerst letzten Auftritt als TV-Experte. Der 35-Jährige aus Emmerich am Rhein kehrt 2023 als Stammfahrer bei Haas in die Formel 1 zurück.

Der alte und neue Formel-1-Champion Max Verstappen wird bei ServusTV demnächst einen weiteren Live-Auftritt haben. Der zweifache Champion wird einer der hochkarätigen Gäste bei der Saison-Abschluss-Gala von «Sport und Talk aus dem Hangar-7» sein. Der Termin für diese verlängerte Live-Sendung mit Stars aus den Bereichen Formel 1, Ski, Tennis und Fussball – der 19. Dezember.



Zur Erinnerung: Der Sender ServusTV aus dem Red Bull Media House teilt sich seit der Saison 2021 die frei zugänglichen Formel-1-TV-Rechte für Österreich mit dem staatlichen ORF, der als Sublizenz-Nehmer auftritt. ServusTV und der ORF teilen sich über die Saison hinweg die Live-Berichterstattung abwechselnd. Einzige Ausnahme: Beim Heim-GP auf dem Red Bull Ring in Spielberg waren beide Kanäle mit ausgedehnten Live-Strecken vertreten.





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8