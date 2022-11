Charles Leclerc, Ferrari: WM-Rang 2 dank eines Tricks

Formel 1, das ist nicht nur roher Speed und fahrerisches Können, sie wird auch geprägt von Täuschen, Tricksen, Tarnen. Ferrari-Pilot Charles Leclerc erzählt, wie er Sergio Pérez aufs Glatteis führte.

Der Monegasse Charles Leclerc ist beim WM-Finale von Abu Dhabi Zweiter geworden, vor Red Bull Racing-Fahrer Sergio Pérez, und das bedeutete auch – WM-Platz 2 für den Ferrari-Fahrer hinter Champion Max Verstappen, der Mexikaner muss sich mit den dritten WM-Platz zufrieden geben.

Der fünffache GP-Sieger Charles Leclerc ist davon überzeugt: Mit einem cleveren Trick hat er seinen Widersacher hereingelegt und so WM-Rang 2 errungen.

Die erste Welle von Reifenwechseln war bei diesem Abu Dhabi-GP vorbei, und nun rauchten an den Kommandoständen die Köpfe: Sollten die Fahrer ihre Reifen schonen und versuchen, mit nur einem Stopp durchzukommen? Oder doch lieber nochmals anhalten und mit frischen Walzen herzhaft angreifen?

Leclerc erklärt zu jenen Runden, als beide RBR-Renner vorne lagen (Verstappen vor Pérez) und er selber Dritter war: «Wir wussten von Anfang an, dass wir nur einen Reifenwechsel machen wollen. Dann erhielt ich die Anweisung, für frische Walzen an die Box zu kommen. Aber das wollten wir gar nicht. Pérez hat diesen Köder geschluckt und kam herein, um einen zweiten Stopp zu machen. Wir blieben draussen. Das war der Schlüssel zum zweiten Rang.»

Pérez kam bis auf etwas mehr als eine Sekunde an den Ferrari-Fahrer heran, aber es reichte nicht für einen Angriff, geschweige denn für ein Überholmanöver.

Leclerc weiter: «Dieses Täuschungsmanöver hat erstklassig funktioniert. Ich bin sehr stolz darauf, wie wir das hingekriegt haben.»



Aber wie sieht das Red Bull Racing? Teamchef Christian Horner: «Uns war lieber, dass Pérez mit frischen Reifen angreifen kann. Mit nur einem Satz durchzufahren, da wäre er zum Schluss des Grand Prix eine leichte Beute gewesen.»



Für Horner war nicht unbedingt das Manöver von Ferrari entscheidend, «sondern die Zeit, die Sergio beim Überholen von Hamilton und später beim Überrunden von Gasly und Albon verloren hat. Abgesehen davon glaube ich, dass sich Leclerc über mehr entgangene Möglichkeiten ärgern muss als Pérez, wenn er auf seine Saison zurückblickt.»





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8