Ferrari gibt zu: Motorleistung aus Angst gedrosselt

Nach gutem Saisonstart 2022 kam es bei Ferrari zu mehreren Motorschäden. Nun gibt Ferrari-Teamchef Mattia Binotto erstmals zu: Aus Angst vor weiteren Defekten wurde die Leistung gedrosselt.

Ferrari hatte in der GP-Saison 2022 oft das schnellste Auto, aber die Hoffnung der Tifosi auf den ersten Fahrer-WM-Titel seit 2007 (Kimi Räikkönen) und den ersten Konstrukteurs-Pokal seit 2008 verflogen schnell: Die Fahrer Charles Leclerc und Carlos Sainz patzten, der Kommandostand traf strategisch unglückliche Entscheidungen, bei den Reifenwechseln kam es zu kuriosen Szenen, und – vielleicht am schlimmsten – im Frühling und Frühsommer kam es zu einer Reihe von Motordefekten.

Motorschaden bei Charles Leclerc in Spanien (in Führung liegend), Motorschaden auch in Baku, damit war auch das Rennen in Kanada kompromittiert, weil der Monegasse nach dem Einbau neuer Motorteile nach hinten rücken musste. Spektakuläres Motorfeuer bei Carlos Sainz auf dem Red Bull Ring.

Im Sommer wurde klar: Der WM-Zug dampft für Ferrari ab, Red Bull Racing wird beide Titel holen. Beim Grossen Preis von Mexiko wirkte Ferrari zahnlos, und nun gibt Teamchef Mattia Binotto erstmals zu, was wir in der Höhenluft von Mexiko-Stadt ahnten. «Wir mussten Leistung zurückfahren, um in Sachen Standfestigkeit auf der sicheren Seite zu bleiben.»

Der Italiener sagt weiter: «Wir werden im kommenden Winter vor allem an zwei Punkten arbeiten. Der erste ist die Zuverlässigkeit des Autos. Denn wenn wir uns die ganze Saison anschauen, dann waren wir auf diesem Gebiet nicht gut genug. Der zweite Punkt ist der Speed im Rennen. Im Qualifying haben wir oft glänzen können, aber dann ist es uns nicht gelungen, dieses Tempo ins Rennen mitzunehmen. Das liegt auch an einem zu hohen Reifenverschleiss.»



«Ja, wir haben auch strategische Fehler begangen, und unsere Boxenstopps waren nicht über jeden Zweifel erhaben. Aber das kannst du besser kaschieren, wenn du ein schnelles und zuverlässiges Auto hast.»





