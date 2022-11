Jos Verstappen über Max Verstappen: So wird 2023

Formel-1-Weltmeister Max Verstappen hat seine grandiose Saison 2022 mit dem 15. Saisonsieg gekrönt. Sein Vater Jos Verstappen sagt: «So schnell werden wir ein derart dominantes Jahr nicht wieder erleben.»

In Japan hat Max Verstappen seinen zweiten Fahrer-WM-Titel in Serie sichergestellt, in Texas garantierte sein Sieg Red Bull Racing den ersten Gewinn im Konstrukteurs-Pokal seit neun Jahren, beim Finale von Abu Dhabi hat Max seinen 15. Saisonsieg errungen.

Sein Vater Jos Verstappen (107 Grand-Prix-Einsätze, WM-Zehnter 1994) hat das Geschehen vor Ort verfolgt und sagt gegenüber Viaplay: «15 Saisonsiege sind überragend, so schnell werden wir wohl ein derart dominantes Jahr eines Piloten nicht wieder erleben. Das ganze Team hat einen tollen Job gemacht und darf auf diese Leistung sehr stolz sein.»

Der 50-Jährige sagt weiter: «Der Schlüssel zum Sieg von Max in Abu Dhabi lag einmal mehr beim überragenden Reifen-Management. Er kann seine Walzen so schonen, dass er immer Reserven hat, wenn es drauf ankommt. Er ist in diesem Jahr wirklich beneidenswert gefahren, und im Einklang mit einem sehr guten Rennwagen entsteht dann eine solche Saison.»

Jos Verstappen gibt zu: Er wusste nicht so recht, was er vor der Saison 2022 erwarten soll. «Wenn ein Reglement so auf den Kopf gestellt wird, dann kannst du dir deiner Sache nicht sicher sein. Aber der Wagen war von Anfang an schnell und wurde nicht nur standfest, sondern auch in einer Art und Weise entwickelt, dass sich Max besser einbringen konnte.»



Wie geht das 2023 weiter? Jos Verstappen glaubt: «Im kommenden Jahr wird das Feld zusammenrücken, das ist ja letztlich auch das Ziel des Reglements und dieser neuen Rennwagen-Generation. Mich stört das nicht. Gute Zweikämpfe und ein spannender Saisonverlauf bis zum Schluss sind doch fantastisch.»





Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8