Vettel: «Desaster! Zwölf Millionen Dollar verloren»

Norbert Vettel hielt mit seiner Meinung zu Aston Martin nach dem letzten Rennen seines Sohnes Sebastian nicht hinter dem Berg. Er hätte die Strategie mit seinem Tablet wohl besser hinbekommen, glaubt er.

Interviews mit Norbert Vettel sind Kult. Wenn der Papa von Sebastian Vettel mit seinem hessischen Akzent das sagt, was er denkt, gehen den deutschen Formel-1-Fans die Herzen auf.

Auch in Abu Dhabi war Vettel senior regelmäßig zu Gast am Sky-Mikrofon, so auch unmittelbar nach dem letzten Rennen seines Sohnes.

Da konnte sich Norbert Vettel einen Seitenhieb gegen das Team seines Sohnes nicht verkneifen. Aston Martin hatte die Strategie verbockt, indem das Team auf eine Ein-Stopp-Taktik setzte. In dem Rennen die deutlich langsamere Strategie.

«Ein strategisches Desaster. Sie haben einfach zwölf Millionen verloren», sagte Papa Vettel. Denn mit einem Punkt mehr wäre Aston Martin in der Konstrukteurswertung an Alfa Romeo vorbeigezogen.

«Seb war nicht schnell genug auf den alten Reifen. Aber wenn Seb sieben Zehntel hinter Ricciardo ist und Stroll kommt mit frischeren Reifen, dann muss er sich kurz gedulden, bis Seb vorbei ist. Dann kann Stroll beide überholen. Dann hätte man einen Punkt und zwölf Millionen mehr in der Kasse - so haben sie geloost», sagte Norbert Vettel.

Vettels launiges Fazit der Aston-Martin-Taktik: «Manchmal denkt man schon, das kriege ich auf einem Tablet auch noch hin.»

Wichtig zu wissen: Beim Finale bestätigte Vettel senior nochmals sein Interesse, auch nach dem Ende der Formel-1-Karriere seines Sohnes für Sky als Experte Sessions zu kommentieren. Wir freuen uns darauf.

Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8