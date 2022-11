Nico Hülkenberg: Druck als einziger deutscher Fahrer?

Nico Hülkenberg wird 2023 der einzige deutsche Stammfahrer in der Formel 1 sein. Einen besonderen Druck spürt der Emmericher deshalb aber nicht.

Deutschland ist verwöhnt, was die Formel 1 betrifft. Erst die Ära von Michael Schumacher mit sieben WM-Titeln, dann kam Sebastian Vettel, der vier Mal die WM gewinnen konnte. Und auch in der Startaufstellung war Deutschland stets stark vertreten.

2023 wird Nico Hülkenberg der einzige deutsche Stammfahrer sein. Parallel ist die Motorsport-Königsklasse zum Großteil hinter der Bezahlschranke verschwunden, und die vier Rennen, die RTL im Free-TV gezeigt hat, fuhren schwache Quoten ein.

Nur noch 2,5 Millionen Fans schalteten im Schnitt ein. Als RTL 2020 noch alle Rennen zeigte, waren es vier Millionen. Während die Formel 1 in vielen Ländern boomt, steckt sie in Deutschland in der Krise.

«Deutschland war in den vergangenen Jahren sehr erfolgsverwöhnt. Vielleicht ist da irgendwo eine gewisse Sättigung da, dass deswegen die Deutschen das weniger haben oder sehen wollen», mutmaßte Hülkenberg.

«Es sind auch die kommerziellen Fragen, die da mit reinspielen. Anscheinend fehlt's in Deutschland, bei der jetzigen Popularität der Formel 1, an Geld. Ist schade, ist aber auch irgendwo ein bisschen verständlich. In vielen Nationen verhält sich das in Zyklen. Und jetzt ist es ein Zyklus, wo es in Deutschland halt ein bisschen weniger ist», so Hülkenberg.

Spürt er denn Druck, weil er die deutsche Fahne in der Formel 1 hochhält? «Nein, überhaupt nicht. Das kommt immer in Wellen. Frankreich hatte auch lang nichts. Dann waren plötzlich Romain (Grosjean) da, Pierre (Gasly), Esteban (Ocon). Das ist normal, dass solche nationalen Wellen in der Formel 1 kommen und gehen.»

«Wir hatten zuerst Michael, dann Nico Rosberg, Sebastian (Vettel; Anm. d. Red.), Mercedes als Hersteller. Jetzt haben wir weniger Fahrer, und immer noch Mercedes als Hersteller. Ich spüre da keinen Druck», so der Deutsche.

Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck



WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8