Vettel und Co.: Essens-Rechnung über 140.000 Dollar?

Die 20 Formel-1-Fahrer haben sich am Donnerstag vor dem Abu-Dhabi-Rennen zu einem gemeinsamen Abendessen getroffen. Dazu gab es Gerüchte, mit einigen räumt Alex Albon auf.

Bilder vom gemeinsamen Abendessen der Formel-1-Fahrer machten am Donnerstag die Runde in den sozialen Medien. Die ganze Gruppe traf sich, auch um Sebastian Vettel zu verabschieden, der in Abu Dhabi sein letztes Rennen bestritt.

«Dieses Abendessen war etwas ganz Besonderes. Es war ein großer Spaß. Ich glaube, jedem Fahrer, mich eingeschlossen, taten die Wangen weh, weil ich die ganze Zeit lächelte und lachte. Es war also wirklich gut», sagte Williams-Pilot Alex Albon im F1 Nation-Podcast.

Allzu sehr ins Detail wollte er dann aber leider nicht gehen. Die Frage, wer alkoholische Getränke zu sich genommen hatte und wer nicht, beantwortete der Williams-Pilot nicht: «Ich glaube, ich würde Ärger bekommen, das war eine strikte Vorschrift des Dinners, dass wir nicht sagen, was passiert ist», so Albon.

Dafür verriet er: «Wir hatten ein festes Menü. Es gibt eine Menge Leute mit besonderen Ernährungsbedürfnissen, Lewis ist Veganer und so etwas in der Art.»

Außerdem sagte er, dass Lewis Hamilton die Rechnung übernommen habe, der Brite hatte das Essen auch organisiert. «Er weiß also, wie hoch die Rechnung war.»

Denn über die Höhe der Rechnung kursierten Gerüchte und Fotos der angeblichen Rechnung. Teilweise hieß es, die Fahrer hätten für 140.000 Dollar gespeist.

«Also diese Rechnung, ich habe diese Rechnung gesehen, sie war von dem Salt Bay Typen, wir haben dort nicht einmal gegessen. Wir haben in einem Lokal namens Hakkasan gegessen», sagte Albon. Günstig ist es dort übrigens auch nicht.

Wie hoch die Rechnung wirklich war, weiß also Hamilton. Dass er die Rechnung zahlte, ist nicht selbstverständlich. Beim letzten gemeinsamen Fahrer-Dinner 2016 übernahm jeder Pilot seine eigene Rechnung.

Abu Dhabi-Test

1. Carlos Sainz (E), Ferrari, 1:24,245 min (65 Runden)

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:25,383 (56)

3. Robert Shwartzman (AND), Ferrari, 1:25,400 (116)

4. Pierre Gasly (F), Alpine, 1:25,689 (130)

5. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:25,845 (76)

6. Alex Albon (T), Williams, 1:25,959 (118)

7. Logan Sargeant (USA), Williams, 1:26,063 (82)

8. Nyck de Vries (NL), AlphaTauri, 1:26,111 (151)

9. Lance Stroll (CDN) Aston Martin, 1:26,263 (70)

10. Liam Lawson (NZ), Red Bull Racing, 1:26,281 (111)

11. Jack Doohan (AUS), Alpine, 1:26,297 (111)

12. Fernando Alonso (E) Aston Martin, 1:26,312 (97)

13. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, 1:26,333 (88)

14. Oscar Piastri (AUS), McLaren, 1:26,340 (123)

15. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, 1:26,595 (106)

16. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, 1:26,709 (129)

17. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:26,750 (67)

18. Lando Norris (GB), McLaren, 1:26,890 (115)

19. Nico Hülkenberg (D), Haas, 1:27,000 (110)

20. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, 1:27,123 (135)

21. Pietro Fittipaldi (BR), Haas, 1:27,172 (99)

22. Frederik Vesti (DK), Mercedes, 1:27,216 (124)

23. George Russell (GB), Mercedes, 1:27,240 (73)

24. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, 1:27,591 (106)





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck



WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8