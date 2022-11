Jos Verstappen über Max: «Das war ihm wichtig»

Formel-1-Champion Max Verstappen hat sich nach einer langen Saison in die wohlverdiente Winterpause verabschiedet. Sein Vater Jos erklärt, was dem Red Bull Racing-Star 2022 viel bedeutet hat.

Max Verstappen hat in diesem Jahr Grosses geleistet. Der 25-jährige Niederländer schaffte nicht nur das Kunststück, seinen 2021 hart erkämpften WM-Titel in der Fahrerwertung zu verteidigen, er tat dies auch in überlegener Manier. Besonders im zweiten Teil der Saison konnte der Red Bull Racing-Star glänzen.

Von den neun WM-Läufen, die nach der Sommerpause ausgetragen wurden, entschied Verstappen sieben für sich. Mit insgesamt 15 ersten Plätzen in diesem Jahr stellte er einen neuen Rekord für die meisten Siege in einer Saison auf, die mit 22 Rennen mehr Grands Prix denn je umfasst hat. 17 Mal stand er auf dem Podest, sieben Mal durfte er von der Pole losfahren. Zusammen mit seinem Teamkollegen Sergio Pérez sicherte er seinem Team auch den Gesamtsieg in der Konstrukteurswertung.

Nun hat Verstappen vorerst einmal genug, wie sein Vater Jos erklärte. Der GP-Veteran sagte bei «Viaplay»: «Nun ist er erst einmal durch mit allem.» Der Grund dafür ist simpel: «Gerade wenn du den WM-Titel gewonnen hast, fällt der Druck von den Schultern und alles ist etwas weniger aufregend.»

Die starke Saison ist Max Verstappen aber nicht egal, wie sein Vater betont. Über den Sieg seines Sohnes beim Finale in Abu Dhabi, mit dem er seinen Rekord auf 15 Saisonsiege ausbaute, erklärte er: «Für Max war es einfach wichtig, dass er diesen Rekord mit diesen Siegen gebrochen hat. Ich denke, das war ihm wichtig.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8