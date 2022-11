Ferrari: Wie lange bleibt Teamchef Mattia Binotto?

Die Gerüchte um einen baldigen Abgang von Ferrari-Teamchef Mattia Binotto reissen auch nach der Stellungnahme der Scuderia nicht ab. In Italien ist man sich sicher: Der Italiener verlässt das Team aus Maranello.

Der Saisonstart 2022 verlief für Ferrari wie gewünscht, Charles Leclerc begann das Jahr mit zwei Siegen und einem zweiten Platz in den ersten vier Rennen. Doch im Lauf der Saison häuften sich die Fehler im ältesten GP-Rennstall der Welt. Strategische Fehlentscheidungen, verpatzte Boxenstopps und auch ärgerliche Fahrfehler sorgten dafür, dass die roten Renner zu oft Punkte liegen liessen.

Die Kritik an Mattia Binotto wurde immer lauter und zuletzt häuften sich auch die Spekulationen um seinen möglichen Rausschmiss. Ferrari sah sich gezwungen, mit einer Stellungnahme zu reagieren, in der betont wurde, dass die Gerüchte jeglicher Grundlage entbehrten. Und auch Binotto beteuerte am Rande des Yas Island Circuits, dass er nach Rücksprache mit Ferrari-Präsident John Elkann in dieser Hinsicht beruhigt sei.

Dennoch wird weiter berichtet, dass Binotto die Mannschaft aus Maranello verlassen wird – etwa von Sky und der italienischen Zeitung Corriere della Sera. Demnach wird die Trennung von Binotto und Ferrari sehr bald verkündet werden.

Nachfolger soll Frédéric Vasseur werden, der aktuell noch bei Alfa Romeo Racing das Zepter schwingt. Der Franzose pflegt ein gutes Verhältnis zu Leclerc, der seine erste Formel-1-Saison für das Sauber F1 Team bestritt, das heute unter dem Namen Alfa Romeo Racing antritt.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8