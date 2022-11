Mika Häkkinen: «Ein sehr hartes Jahr für Mercedes»

Der starke Auftritt von Mercedes in São Paulo täuscht nicht darüber hinweg, dass Mercedes ein schwieriges Jahr hinter sich hatte, wie auch der zweifache Weltmeister Mika Häkkinen betont.

Die Regelrevolution hat die Mercedes-Erfolgswelle aufgehalten, die Mannschaft der Sternmarke hatte in diesem Jahr alle Hände voll zu tun, um den diesjährigen Silberpfeil von seinen Kinderkrankheiten zu heilen. Das zeigte sich auch in den WM-Tabellen.

Der erste und einzige Saisonsieg der Sternfahrer kam erst beim zweitletzten Rennen in São Paulo, dank George Russell, der sich auch im Sprint durchgesetzt und im GP die schnellste Rennrunde gedreht hatte. Sein Teamkollege Lewis Hamilton schaffte es in diesem Jahr nie als Erster über die Ziellinie.

Der siebenfache Weltmeister landete in der Fahrer-WM-Tabelle denn auch hinter dem jungen Aufsteiger Russell, der sich als WM-Vierter hinter Champion Max Verstappen, Ferrari-Star Charles Leclerc und Verstappens Red Bull Racing-Teamkollegen Sergio Pérez einreihte. Hamilton wurde beim letzten Rennen noch von Carlos Sainz auf den sechsten WM-Rang verwiesen.

Der frühere GP-Pilot Mika Häkkinen fasst in seiner «Unibet»-Kolumne zusammen: «Es war ein sehr hartes Jahr für Mercedes. Das Rennen in Abu Dhabi war eine grosse Enttäuschung, George hat eine trage kassiert und Lewis kämpfte mit der Zuverlässigkeit, was selten vorkommt.»

«Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, dass dies die erste Saison in Lewis GP-Karriere war, in der er ohne Sieg geblieben ist. Ich denke aber, dass er zum ersten Mal seit 2007 ohne Sieg geblieben ist, wird ihn nur noch entschlossener machen. Eines ist sicher: Er und Mercedes wollen sicherlich nicht, dass sich 2022 wiederholt», betont der Finne.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8