Das sagt Charles Leclerc zu einem Wechsel zu Mercedes

Obwohl Ferrari-Star Charles Leclerc in der soeben zu Ende gegangenen Saison ziemlich viele Enttäuschungen erlebt hat, denkt der 25-jährige Monegasse nicht daran, sein Team zu verlassen.

Was für Charles Leclerc vielversprechend begann, gestaltete sich im Lauf des Jahres immer schwieriger: Der Rennfahrer aus Monte Carlo gewann zwei der ersten drei Saisonläufe, doch in der Folge sorgten Fahrfehler, Zuverlässigkeitsprobleme, verpatzte Boxenstopps und Strategie-Fehlgriffe, dass er sich früher als erhofft aus dem Fight um den WM-Titel verabschieden musste.

Der selbstkritische Ferrari-Star sprach einige Male Klartext und scheute sich auch nicht davor, die Fehler des Teams zu benennen. Der 25-Jährige, dessen Vertrag mit der Scuderia bis Ende 2024 läuft, denkt dennoch nicht daran, den ältesten GP-Rennstall der Welt danach zu verlassen – auch nicht in Richtung des früheren Dauersiegers Mercedes, der in diesem Jahr in der Konstrukteurswertung hinter den Roten auf dem dritten Platz landete.

«Bis 2024 dauert es noch eine ganze Weile und mir bleibt noch ein bisschen Zeit mit Ferrari», winkte er im «L’Equipe»-Interview auf die entsprechende Frage schmunzelnd ab. «Diese Mannschaft war schon immer mein Traum-Team», stellte er klar.

Dennoch liess Leclerc die Zukunft offen. «Mein Ziel lautet aktuell immer noch, zusammen mit Ferrari zu gewinnen. Was danach kommt, werden wir sehen. Ich bin derzeit aber sehr glücklich bei Ferrari und ich will mit diesem Team auch siegen», fügte er an.

