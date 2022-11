Max Verstappen: «Das ist für keinen im Team gesund»

Der zweifache Formel-1-Champion Max Verstappen blickt zurück auf die letzten beiden Jahre, in denen er den WM-Titel erobern konnte. Der Niederländer ist bereit für den nächsten Kampf, wie er beteuert.

Die Saison 2021 wird noch lange in Erinnerung bleiben, denn der WM-Kampf wurde erst in der letzten Runde einer langen Saison entschieden. Verstappen profitierte von der Entscheidung von Renndirektor Michael Masi, das Rennen vor dem Fallen der Zielflagge wieder freizugeben, und nutzte die sich dadurch ergebene Chance, um an seinem Titelrivalen Lewis Hamilton vorbeizuziehen.

In diesem Jahr hatte der Red Bull Racing-Star ein leichteres Spiel. Der frühere Hauptgegner Mercedes kämpfte erst zum Schluss der Saison wieder an der Spitze mit. Und das Ferrari-Team brachte sich mit Fehlern, Ausfällen und Pannen selbst um die Chance, Charles Leclerc zum neuen Champion zu krönen.

Verstappen erklärte rückblickend im «Guardian»-Interview: «Du kannst nicht jedes Jahr ein Drama wie 2021 haben, soviel ist sicher. Das ist nicht gut für mich, es für keinen im Team gesund – und das trifft auf beide Teams zu.» Dennoch ist er bereit, im nächsten Jahr mehr Gegenwind zu bekommen. «Wenn du nicht bereit bist, dann ist es besser, wenn du aufhörst, oder?», sagte er dazu.

«Wir sind alle Rennfahrer und lieben es, gegeneinander anzutreten. Natürlich ist es schön, eine Saison wie 2021 zu haben, aber es ist auch toll, ein Jahr wie dieses zu erleben. Es wäre sehr hart, wenn es in jedem Jahr so intensiv wie 2021 wird. Aber das kommt in der Formel 1 eigentlich auch nicht vor.»

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8