Action of the Year Award: Hamilton-Manöver nominiert

Lewis Hamilton begeisterte das Publikum in Silverstone mit seinem Manöver an Charles Leclerc und Sergio Pérez

Auch in diesem Jahr wird bei der grossen FIA-Preisverleihung eine besondere Rennszene mit dem «Action of the Year Award» ausgezeichnet. Auch ein Doppel-Manöver von Lewis Hamilton ist nominiert.

Jedes Jahr werden bei der FIA-Gala nicht nur die Pokale für die Spitzenreiter jener Meisterschaften ausgezeichnet, die vom Autosport-Weltverband durchgeführt werden. Unter anderem wird auch der «Action of the Year Award» für die beste Rennszene in der soeben zu Ende gegangenen Saison verliehen.

Dabei werden verschiedene Ereignisse aus den unterschiedlichsten Serien, wie etwa der Formel E, der WTCR, der Formel 3 oder der WEC den Fans zur Auswahl gestellt, damit sie mittels Online-Stimmvergabe die Szene des Jahres ermitteln.

Auch aus der Formel 1 wurde eine Szene nominiert, und zwar das Doppel-Überholmanöver, das Lewis Hamilton bei seinem Heimrennen auf dem Silverstone Circuit gelang. Der Mercedes-Star schaffte es, an den sich duellierenden Gegnern Sergio Pérez und Charles Leclerc vorbeizuziehen – was das Publikum an der Strecke in frenetischen Jubel ausbrechen liess.

Der «Action of the Year Award» wurde 2014 von der FIA ins Leben gerufen, und seither wurde viermal eine Szene mit Formel-1-Champion Max Verstappen ausgezeichnet. Im vergangenen Jahr bekam Fernando Alonso die Auszeichnung, weil er sich 2021 in Ungarn auf beachtenswerte Art und Weise gegen die Angriffe von Hamilton hatte wehren können.

Wer sich die Szene nochmals ansehen will, findet das Video auf YouTube. Alle, die sich die sämtliche nominierten Szenen anschauen und abstimmen wollen, können dies auf der entsprechenden Abstimmungs-Website tun. Die FIA-Gala findet am 9. Dezember in Bologna statt.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8