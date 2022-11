Sebastian Vettel: Aston Martin profitiert jahrelang

Sebastian Vettels Einfluss auf das Aston Martin Team wird auch Jahre nach seinem Abgang zu spüren sein, ist sich Tom McCullough, der sich um die Performance der grünen Renner kümmert, sicher.

Die letzten beiden Jahre seiner Karriere als GP-Fahrer hat Sebastian Vettel mit dem Aston Martin Team bestritten. Der Heppenheimer, der in seiner Formel-1-Zeit 53 GP-Siege und vier WM-Titel errungen und für BMW-Sauber, Toro Rosso, Red Bull Racing, Ferrari und das Team aus Silverstone auf Punktejagd gegangen war, hat sich nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi vorerst aus dem Fahrerlager verabschiedet.

Seine Arbeit wird bei Aston Martin Team aber noch für Jahre zu spüren sein, wie Tom McCullough beim zweitletzten Rennen in São Paulo betonte. «Er hatte einen grossen Einfluss auf unser Team. Er kam von zwei grossen Teams mit der Erfahrung, Rennen zu gewinnen und WM-Titel zu erobern», betonte der Brite.

«Er brachte also eine Menge Wissen in unser Team ein, über viele kleine Details, darüber, wie man arbeitet, wie man das Auto entwickelt und was wirklich wichtig ist. Der Fahrer ist einer der besten Erfolgsfaktoren. Wir haben sehr gute Mittel und Software, aber der Fahrer ist der Schlüssel zum Erfolg», fügte der 47-jährige Ingenieur an.

«Er ist sehr motivierend und er ist ein liebenswerter Mensch. Man arbeitet wirklich hart, wenn man mit ihm zusammenarbeitet, denn er treibt jeden in jedem Bereich an. Und er hat uns geholfen, uns ganz generell zu verbessern. Leider haben wir ihm kein Auto gegeben, das es ihm erlaubt hat, weiter vorne in der Startaufstellung zu stehen. Aber wir haben auf jeden Fall eine Menge von ihm gelernt und uns verbessert. Und ich denke, dass wir die Ergebnisse dieser Entwicklung in den nächsten Jahren sehen werden», ist sich McCullough sicher.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8