Irres Drama: Hamilton entreißt Rosberg den Titel

Lewis Hamilton und Nico Rosberg setzen ihre Rivalität als Teambesitzer fort. Hamilton hat jetzt seinen ersten Titel gefeiert – in einem dramatischen Finale.

Was für ein Finale in der Extreme E. Inklusive Happy End für Lewis Hamilton. Der Brite gewann mit seinem Team X44 in der zweiten Saison in der Serie für vollelektrische SUV erstmals den Titel.

Den entriss er seinem einstigen Formel-1-Rivalen Nico Rosberg auf den letzten Metern auf besonders dramatische Art und Weise.

17 Punkte Vorsprung hatte Rosberg X Racing vor dem Finale in Uruguay auf X44. Die beiden Titelanwärter verpassten nach Kollisionen im Qualifying allerdings die Halbfinals und mussten in das sogenannte Crazy Race. Dort kommt allerdings nur der Sieger ins Finale.

X44 hielt die Titelhoffnungen mit dem Sieg im Crazy Race aufrecht und musste im Finale mindestens Dritter werden. Dafür reichte es zunächst nicht, Sébastien Loeb und Cristina Gutierrez fuhren auf Platz vier durchs Ziel. Jubeln konnte Rosberg allerdings nicht.

Denn eine Zeitstrafe für das drittplatzierte Team sorgte dafür, dass Hamiltons Team mit einer halben Sekunde Vorsprung Dritter wurde. Am Ende hatte X44 zwei Punkte mehr als Rosbergs Team. «Ich bin wirklich erleichtert und stolz, diese Meisterschaft zu gewinnen», sagte Loeb.

Am Ende ist Rache süß, denn 2021 waren beide Teams sogar punktgleich, der Deutsche durfte damals aber wegen der höheren Anzahl an Siegen über den Titel jubeln. Hamilton musste nach dem verlorenen Formel-1-Finale in Abu Dhabi binnen einer Woche den nächsten Titel-Tiefschlag einstecken.

