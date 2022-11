Verstappen: Ricciardo wäre besser bei RBR geblieben

Daniel Ricciardo hat Red Bull Racing Ende 2018 verlassen, wurde aber danach weder bei Renault, noch bei McLaren wirklich glücklich. Sein Weggang war ein Fehler, sagt Max Verstappen.

Daniel Ricciardo kehrt 2023 zu Red Bull Racing zurück. Allerdings «nur» als dritter Fahrer. Für ihn wird es die zweite Ära bei dem Rennstall, den er nach der Saison 2018 verließ. Geht es nach Weltmeister Max Verstappen, war der Weggang des Australiers ein Fehler.

«Es wäre besser für Daniel gewesen, wenn er damals länger bei Red Bull geblieben wäre», sagte Verstappen dem niederländischen Magazin formule1.nl.

«Ich habe mit ihm darüber gesprochen. Es geht auch darum, sich irgendwo wohlzufühlen. Das war irgendwann nicht mehr der Fall», so Verstappen. «Dann muss man sich Alternativen überlegen und zwischen sportlichem Erfolg und Wohlbefinden abwägen.»

«Sein Timing war spektakulär schlecht», sagte Red-Bull-Teamchef Christian Horner «The Weekend Australian». Weshalb sich die Frage stellt, ob diese Entscheidung am Ende nicht sogar Ricciardos Karriere als Ganzes definieren wird.

Denn während sich Red Bull Racing wieder zu einem WM-Herausforderer entwickelte und mit Verstappen zwei Mal in Folge den Titel holte, gewann Ricciardo seit seinem Weggang ein einziges Rennen, stand zudem zwei weitere Male auf dem Podium. Bei McLaren musste er nun nach zwei enttäuschenden Jahren gehen, um im kommenden Jahr auf der Ersatzbank Platz zu nehmen.

«Ich weiß», betonte Verstappen, «dass jeder bei Red Bull nur sein Bestes wollte. Anstatt zu gehen, hätte er mit dem Team darüber sprechen können. Aber es ist so gekommen, wie es gekommen ist.» Jetzt ist Ricciardo zurück bei Red Bull, allerdings nur als dritter Fahrer, ein «Verlust für den Sport», wie Verstappen findet.

«Am Ende des Tages geht es nur um die Leistung. Die hat Daniel in der Vergangenheit sicher abgeliefert. Aber in der Formel 1 ist man nur so gut wie das letzte Rennen», weiß Verstappen.