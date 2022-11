Hamilton und das Dinner: Vettel ein großer Anführer

Das gemeinsame Abendessen der Formel-1-Fahrer hat auch bei Initiator Lewis Hamilton Eindruck hinterlassen. Der Brite verrät ein paar weitere Details zu dem Treffen.

Die Formel-1-Fahrer und das gemeinsame Abendessen vor dem Finale in Abu Dhabi. Alex Albon hatte zuletzt verraten, dass Lewis Hamilton das Dinner organisiert hatte. Der Brite soll auch die komplette Rechnung übernommen haben.

Hamilton ging es um mehr, als einen Abend miteinander zu verbringen, um Sebastian Vettel zu verabschieden. «Ich denke, es war wirklich wichtig. Deshalb habe ich die Gruppe in Mexiko gefragt, ob sie offen für ein gemeinsames Abendessen wäre, um Seb zu verabschieden», sagte der Mercedes-Fahrer.

Das letzte gemeinsame Abendessen fand 2016 (!) statt. «Alle haben so viel gelacht, tolle Geschichten - Seb ist ein großer Anführer. Er hielt eine großartige Rede, in der er wirklich versuchte, einige der Erfahrungen weiterzugeben, die er in all den Jahren gemacht hat, vor allem an die Jüngeren, denn sie sind die Zukunft», so Hamilton über den Abend vor dem Finale 2022.

Die Harmonie der Gruppe führte zu der Idee, so ein Treffen öfter zu machen. «Vielleicht machen wir es zu einer jährlichen Sache. Vielleicht fügen wir im Laufe des Jahres noch eine weitere Veranstaltung hinzu. Es gibt auch eine Menge, was wir als GPDA tun können. Wir haben eine Verantwortung, wir haben eine großartige Plattform, jeder Einzelne von uns und gemeinsam.»

Hamilton weiter: «Es ist ermutigend... gemeinsam gibt es eine Menge Dinge, die die F1 vorantreiben muss. Wir tun eine Menge Dinge, aber wir müssen sicherstellen, dass wir uns durchsetzen und unser absolut Bestes geben, und vielleicht kann die GPDA dabei eine Rolle spielen.»