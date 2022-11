Dr. Helmut Marko: «Das Feuer brennt noch immer»

Der Österreicher Dr. Helmut Marko (79) spricht darüber, wieso Kürzertreten für ihn noch nicht in Frage kommt, über den Rücktritt von Sebastian Vettel und die Zukunft von Red Bull Racing und AlphaTauri.

Am 22. Oktober verlor die Welt einen grossen Visionär – Dietrich «Didi» Mateschitz, jenen Mann, der aus der Marke Red Bull einen Welterfolg gemacht hat. Sofort stellten sich viele Fans die Frage: Wie geht es mit dem Engagement von Red Bull in der Königsklasse weiter?

Red Bull-Motorsportberater Dr. Helmut Marko gegenüber SPEEDWEEK.com: «Es gibt das generelle Bekenntnis beider Gesellschafter (Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz und die thailändische Familie Yoovidhya, die Red.), dass vom Marketing-Standpunkt aus die Formel 1 das stärkste Instrument ist, das nicht in Frage gestellt wird. Es gibt auch gemäss der Gesellschafter keinen Plan, AlphaTauri zu verkaufen. Sie wollen das, was Didi Mateschitz als Nachwuchsteam kreierte, fortführen.»

Was ist mit dem Le Mans-Sieger selber? Immerhin ist Dr. Marko bereits 79 Jahre alt, viele Menschen ziehen es da vor, in diesem Alter etwas kürzer zu treten.

Der Grazer sagt: «Ich erfülle meine Aufgabe aus Verbundenheit zu Dietrich Mateschitz, einem Visionär, der alles im großen Bild verstand. Wenn für mich die Atmosphäre nicht mehr passt, dann wird es für mich kein Thema mehr sein. Ich kann von heute auf morgen aussteigen. Aber das Feuer brennt immer noch.»

Der WM-Abschluss in Abu Dhabi war vom Rücktritt Sebastian Vettels geprägt, der seine grössten Erfolge mit Red Bull Racing einfuhr – Weltmeister 2010 bis 2013. Dr. Marko sagt: «Sebastian hatte eine Bilderbuchkarriere als finanziell nicht gerade rosig ausgestatteter Sohn eines Zimmerermeisters. Mit Akribie, Talent und harter Arbeit schaffte er es an die Weltspitze.»

«Vettel prägte viele Jahre bei Red Bull, er kämpfte bei Ferrari zwei Mal um den Titel. Er hat jetzt andere Interessen und andere Ziele. Der Entschluss aufzuhören kam ja von ihm selbst. Das ist so, wie man es sich vorstellt. Wenn er motiviert war, war er immer noch stark, wie seine Leistung in Japan gezeigt hat.»



Von der Vergangenheit in die Zukunft: Red Bull Racing hat vom Autosport-Weltverband FIA wegen Überschreitens des Kostendeckels eine Geldstrafe in Höhe von rund sieben Millionen Euro erhalten, darüber hinaus wurde die Windkanalzeit um zehn Prozent gekürzt.



Dr. Marko sagt: «Wir haben diese Strafe akzeptiert, weil wir auf einen möglichen jahrelangen Rechtsstreit verzichten wollten. Aber ich schließe mich der Einschätzung von Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner an, der von einer drakonischen Strafe sprach und schätzt, dass wir zwei bis fünf Zehntelsekunden pro Runde einbüßen werden. Um diesen Nachteil auszugleichen, müssen wir noch effizienter arbeiten.»





Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0



Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8