Max Verstappen: Ecclestone hofft auf Titel-Rekord

Der frühere Formel-1-Chef Bernie Ecclestone weiss, was Verstappen braucht, um weiter zu siegen

Formel-1-Champion Max Verstappen reitet derzeit auf der Erfolgswelle. Das kommt nicht von ungefähr, sagt der frühere Formel-1-Direktor Bernie Ecclestone. Er hofft auf einen neuen Titel-Rekord vom Red Bull Racing-Star.

In diesem Jahr hat Max Verstappen nicht nur seinen WM-Titel erfolgreich verteidigt. Der 25-Jährige hat auch neue Rekorde aufgestellt. So hat er mit 15 gewonnenen Rennen mehr Saisonsiege als jeder andere Formel-1-Fahrer vor ihm errungen. Der Niederländer hat auch mit 454 WM-Zählern mehr Punkte gesammelt als jemals ein GP-Star zuvor.

Doch damit will sich der junge Red Bull Racing-Star natürlich nicht begnügen. Er will auch in Zukunft neue Messlatten setzen. Und geht es nach Bernie Ecclestone, kann der zweifache Champion auch einen neuen Titel-Rekord aufstellen.

Der Baumeister der modernen Formel 1 und frühere GP-Zirkusdirektor räumt im Gespräch mit dem Kollegen der niederländischen Zeitung «De Telegraaf» zwar ein: «Das kommt natürlich auf das Auto an, das er fährt.» Er betont aber auch: «Wenn Red Bull Racing alles richtig hinbekommt, sehe ich keinen Grund, warum er nicht weiter siegen sollte.»

«Wird Max jemals in der Lage sein, den Rekord von sieben WM-Titeln zu knacken?», fragt der 92-jährige Engländer, der auch gleich die Antwort liefert: «Wer weiss? Hoffentlich wird er das.» Den Rekord für die meisten WM-Kronen in der Fahrer-Wertung teilt sich derzeit Mercedes-Pilot Lewis Hamilton mit Michael Schumacher.

Abu Dhabi-GP, Yas Island

01. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:27:45,914 h

02. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +8,771

03. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +10,093

04. Carlos Sainz (E), Ferrari, +24,892

05. George Russell (GB), Mercedes, +35,888

06. Lando Norris (GB), McLaren, +56,234

07. Esteban Ocon (F), Alpine, +57,240

08. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +76,931

09. Daniel Ricciardo (AUS), McLaren, +83,268

10. Sebastian Vettel (D), Aston Martin, +83,898

11. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +89,371

12. Guanyu Zhou (RC), Alfa Romeo, +1 Runde

13. Alex Albon (T), Williams, +1

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1

15. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +1

16. Mick Schumacher (D), Haas, +1

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1

18. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +3 Runden

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3

Out

Fernando Alonso (E), Alpine, Wasserleck





WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8