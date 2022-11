Daniel Ricciardo: Darum wollte er zu Red Bull Racing

Nachdem Daniel Ricciardo bei McLaren Platz machen musste für Oscar Piastri, wechselt er in die Rolle des Reservisten für Red Bull Racing. Der Australier erklärt, warum er zu seinem früheren Team zurückkehrt.

Für Daniel Ricciardo endete mit dieser Saison ein Kapitel: Der Australier musste sein McLaren-Cockpit nach zwei Jahren mit dem Team aus Woking räumen, weil im nächsten Jahr sein Landsmann Oscar Piastri an der Seite von Lando Norris Gas geben darf. Ricciardo verabschiedet sich damit vorerst auch aus der Startaufstellung der Formel 1.

Denn im nächsten Jahr wird er auf der Reservebank Platz nehmen. Dies tut der 33-Jährige beim Red Bull Racing Team, für das er schon von 2014 bis Ende 2018 unterwegs war. Danach stand er zwei Jahre lang in Diensten von Renault, bevor er auf die Saison 2021 hin zu McLaren wechselte.

Ricciardo, der auch mit Mercedes um eine mögliche Verpflichtung als Reservefahrer verhandelte, entschied sich aus gutem Grund für das Comeback im Team aus Milton Keynes, wie er im Podcast «In the Fast Lane» erklärt: «Es gab auch Gespräche mit Mercedes, und ich war auch dankbar für ihr Engagement, denn es war sicherlich ein Interesse vorhanden.»

«Das Ganze ist dann ein bisschen ins Stocken geraten, und dann hat die Rückkehr zu Red Bull Racing mehr und mehr Sinn gemacht», ergänzt der achtfache GP-Sieger, und sagt: «Ich bin in den letzten zwei Jahren natürlich ein bisschen rumgesprungen, und ich dachte mir, dass mir ein bisschen Vertrautheit vielleicht gut tut, einfach zurückzugehen und mit Leuten zu arbeiten, mit denen ich schon vorher gearbeitet habe, und natürlich mit einem Auto, mit dem ich sehr gut klargekommen bin.»

«Ich hatte einfach das Gefühl, dass ich mich in diesem Umfeld am besten einleben werde und herausfinden kann, was der nächste Schritt ist und was ich nach 2023 wirklich will», fügt Ricciardo an.

