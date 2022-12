McLaren holt für 2023 IndyCar-Star Álex Palou!

Die Testfahrten haben überzeugt: Der englische Traditionsrennstall McLaren hat für die GP-Saison 2023 den Spanier Álex Palou als Reservefahrer verpflichtet, den IndyCar-Champion von 2021.

McLaren bestätigt: Der 25-jährige Álex Palou aus Sant Antoni de Vilamajor (Nordost-Spanien) wird 2023 als einer der Reservefahrer des zweitältesten und zweiterfolgreichsten Formel-1-Rennstalls arbeiten. Der IndyCar-Meister von 2021 wird an sämtlichen GP-Wochenenden am GP-Schauplatz sein, die nicht mit Rennen in Amerika kollidieren.

Álex Palou hat im Rahmen des Entwicklungsprogramms von McLaren an privaten Tests für McLaren in Barcelona und auf dem Red Bull Ring teilgenommen, im Rahmen des USA-GP auf dem Circuit of the Americas (COTA) bei Austin (Texas) nahm er am freien Freitagtraining teil.

Der vierfache IndyCar-Laufsieger und 15-fache Podestbesucher sagt: «Es ist aufregend, dass ich als Reservefahrer Teil der McLaren-Mannschaft werde. Ich freue mich auf die Arbeit in der kommenden Saison.»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Wir sind mit dieser Lösung sehr happy. Álex hat bei den privaten Tests und beim Training in Austin einen hervorragenden Eindruck gemacht. Seine Erfolge in der IndyCar-Serie sprechen für sich. Daher wollten wir seine Rolle bei uns ausbauen.»



Der Weg zum Stammfahrer ist Álex Palou allerdings für eine Weile verwehrt: Lando Norris ist bis Ende 2025 unter Vertrag, mit Oscar Piastri wurde 2022 ein Mehrjahresabkommen unterzeichnet, ohne auf die Laufzeit des Vertrags einzugehen.