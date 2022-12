Surer zu Mick Schumacher: «Das war ungenügend»

Der frühere Formel-1-Fahrer Marc Surer hat die Saison von Mick Schumacher beurteilt. Was die Zukunft angeht, hat er einen eindeutigen Rat an den 23-Jährigen.

Mick Schumacher ist von Haas aussortiert worden, der Sohn von Rekordweltmeister Michael Schumacher wird durch Nico Hülkenberg ersetzt.

Haas-Teamchef Günther Steiner musste für die Personalie Schumacher viel Kritik einstecken, es gibt aber auch Zuspruch.

«Man muss ihm eines lassen, er hat sich gesteigert. Aber am Anfang des Jahres war er schon schwach, da war er richtig schwach», sagte Surer bei Champ1 zu Schumacher.

Er habe mehr von Schumacher erwartet, betonte Surer: «In den anderen Formeln hat er im zweiten Jahr immer zugeschlagen.» Das habe nun in dieser Saison gefehlt. In der Tat holte er in Formel 3 und Formel 2 im zweiten Jahr den Titel, in seinem zweiten F1-Jahr blieb der ganz große Sprung aus.

«Erst Mitte des Jahres hatte man das Gefühl 'jetzt kommt er langsam zum Zug', aber dann passieren halt so Fehler wie in Suzuka», sagte Surer. Dort drehte sich Schumacher im Training. Wie es heißt, soll sich das Blatt dort zu Ungunsten Schumachers gewendet haben.

«Dann muss man dem Mick eine Sechs geben, weil das war ungenügend», so Surer.

Nun könnte Schumacher für 2023 bei Mercedes als Ersatzfahrer unterkommen. «Stell dir mal die Chance vor, wenn einer der beiden [Lewis Hamilton oder George Russell] krank wird, dann kann er plötzlich wahrscheinlich eines der besten Autos fahren», sagte Surer.

Für den TV-Experten eine große Gelegenheit: «Diese Chance musst du unbedingt nutzen.»