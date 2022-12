Ricciardo-Hoffnung: Seuchenjahre helfen Piastri

Oscar Piastri ersetzt Daniel Ricciardo bei McLaren. Der Routinier gibt dem Toptalent für sein Debüt in der Formel 1 ein paar Tipps mit auf den Weg.

Daniel Ricciardo verlässt McLaren nach zwei enttäuschenden und erfolglosen Jahren. Der Australier wird dritter Mann bei Red Bull Racing.

Für seinen Nachfolger hat er ein paar Tipps parat, denn Piastri gilt zwar als Supertalent, der 21-Jährige absolviert aber seine Rookie-Saison und wird sich an viele Dinge, Eigenheiten und Abläufe erst gewöhnen müssen.

«Ich denke, er sollte einfach rausgehen und fahren», sagte Ricciardo im Podcast Beyond the Grid. «Ich weiß, das klingt wie eine faule Antwort, aber geh raus und fahre. Lerne, saug es auf wie ein Schwamm, aber fahre.»

Und: «Leg die Messlatte für dich selbst nicht zu hoch. Wenn du am Ende besser abschneidest, als du gedacht hast, ist das super, aber schau von Rennen zu Rennen», so Ricciardo.

Wobei man dazu sagen muss: Piastri hat durch die Wechselposse um Alpine und McLaren die Latte selbst schon im Vorfeld sehr hoch gelegt.

«Solange man lernt und das Gefühl hat, dass man sich mit jedem Rennen verbessert, ist das alles, was man von sich selbst verlangen kann», so Ricciardo.

Der Routinier hofft, dass seine beiden verkorksten Jahre McLaren und damit auch Piastri sogar in gewisser Weise helfen können.

«Ich denke, selbst wenn wir es von meiner Seite aus mit McLaren nicht ganz richtig hinbekommen haben, dass sie trotzdem eine Menge aus unseren zwei Jahren gelernt haben, und vielleicht auch aus Dingen, bei denen wir abgewichen sind, etwas falsch gemacht haben oder auf Abwege geraten sind. Ich denke, all dieses Wissen kann an Oscar weitergegeben werden. Ich würde gerne glauben, dass sie in dieser Hinsicht einen kleinen Vorsprung haben werden.»