Carlos Sainz (Ferrari): Mehr denn je gelernt

Ferrari-Star Carlos Sainz tat sich zunächst schwer mit dem diesjährigen GP-Auto aus Maranello. Doch der Spanier schaffte es schliesslich, sich an die neue Fahrzeuggeneration zu gewöhnen – und lernte dabei viel.

In diesem Jahr hat Carlos Sainz seine zweite Saison mit Ferrari bestritten, davor war der Spanier bereits für drei andere Teams unterwegs: Zunächst sammelte er als Red Bull Junior seine erste GP-Erfahrung im Toro Rosso Team, das heute unter dem Namen AlphaTauri antritt.

Für den Rennstall aus Faenza war er fast drei Jahre unterwegs, nur die letzten vier WM-Läufe 2017 fuhr er für dass Renault-Team, in dessen Diensten er auch 2018 stand. Danach wechselte Sainz zu McLaren, wo er weitere zwei Jahre blieb, bevor er sich mit dem Wechsel zu Ferrari einen Kindheitstraum erfüllte.

Das erste Jahr mit den Roten verlief ganz nach Wunsch, Sainz sammelte mehr Podestplätze als sein Teamkollege Charles Leclerc und landete auch in der WM-Tabelle vor dem Monegassen. In diesem Jahr tat er sich hingegen schwerer als sein Stallgefährte. Es dauerte länger, bis sich Sainz an die neue Fahrzeuggeneration gewöhnte.

«Der Saisonstart war ehrlich gesagt eine grosse Herausforderung, aber ich bin sehr stolz darauf, wie ich meine Motivation beibehalten und mich im Laufe der Saison verbessert habe. Wir konnten das Blatt wenden und nach so vielen Ausfällen bin ich nun wieder auf dem gewohnten Niveau unterwegs. So gesehen war das wohl die Saison, in der ich seit 2015 am meisten erlernt habe. Ich hatte härtere und einfachere Jahre, aber nie eine so schwierige Saison wie 2022.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8