Valtteri Bottas: Höhen & Tiefen im 1. Alfa Romeo-Jahr

Neun Mal schaffte es Valtteri Bottas in seiner ersten Saison im Formel-1-Renner von Alfa Romeo Racing in die Punkte. Das Saisonhighlight kam früh, und die erste Saisonhälfte verlief deutlich erfolgreicher als die zweite.

Fünf Jahre lang war Valtteri Bottas an der Seite von Lewis Hamilton im Mercedes-Renner unterwegs, bevor er für die diesjährige Saison das Team wechselte. Der Finne wusste von Anfang an, dass er im Alfa Romeo Racing Team nicht die gleichen Erfolgschancen hat wie zuvor im Silberpfeil. Dennoch betonte er mehrfach, dass sich der Wechsel für ihn gelohnt habe.

Denn Bottas bekam bei Mercedes jeweils nur einen Vertrag über ein Jahr, der Rennstall aus Hinwil verpflichtete den routinierten GP-Star hingegen für einen längeren Zeitraum. Und Bottas bedankte sich mit Punkten im ersten Rennen für die Schweizer Mannschaft. Sieben Mal gehörte er in der ersten Hälfte der Saison zu den schnellsten Zehn im Rennen.

Das Saisonhighlight schaffte er bereits beim vierten Kräftemessen der Saison in Imola, dort wurde er Fünfter und holte damit wichtige WM-Zähler für sein Team. In den letzten elf Rennen der Saison lief es deutlich schlechter. Bottas kam in den letzten elf Rennen des Jahres dann aber nur noch zwei Mal in die Top-10: In Mexiko als Zehnter und beim darauffolgenden Rennen in Brasilien als Neunter.

Am Ende belegte der 33-Jährige den zehnten Rang in der Fahrer-Wertung und er bezeichnete sein erstes Jahr nach dem Mercedes-Kapitel als «eine Saison mit Höhen und Tiefen». Und er beschrieb: «Wir sind wirklich stark ins Jahr gestartet, aber dann hatten einige Probleme mit der Zuverlässigkeit und auch ein bisschen Pech.»

«Einige Teams konnten uns dann im Rennen um die beste Weiterentwicklung überholen. Aber zuletzt haben wir wieder etwas an Schwung gewonnen», fuhr Bottas fort. «Letztlich ist unser Projekt langfristig ausgelegt und wir fokussieren uns auf die Jahre, die vor uns liegen. Insgesamt war es also eine positive Saison, vor allem, wenn man berücksichtigt, wo das Team in den letzten Jahren war.» Tatsächlich ist der sechste Platz in der Konstrukteurswertung das beste Team-Ergebnis seit 2012.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8