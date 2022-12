Gerichtsurteil bestätigt: Geldsegen für Williams

Das Williams-Team darf sich freuen: Ein Gericht in Kalifornien hat bestätigt, dass dem Formel-1-Rennstall 26,2 Millionen Pfund zustehen, die der frühere Titelsponsor Rokit bezahlen muss.

Der frühere Williams-Titelsponsor Rokit kommt nicht umhin, dem Williams-Team etwas mehr als 26 Millionen britische Pfund zu bezahlen und zusätzlich die Prozesskosten des britischen Traditionsrennstalls zu übernehmen, die sich mittlerweile auf eine Million Pfund belaufen. Der Grund: Rokit verpasste es, die Vertragsvereinbarungen mit Williams zu erfüllen.

Denn der Deal, den das Mobilfunk-Unternehmen mit Williams vor der GP-Saison 2019 abgeschlossen hat, sah eine Laufzeit von 3 Jahren vor. Doch noch vor dem verspäteten Saisonstart im Corona-Jahr 2020 gab Williams die Trennung vom damaligen Titelsponsor bekannt. Der Rokit-Schriftzug verschwand denn auch nach den Vorsaisontests vom GP-Renner.

Williams klagte in London gegen den ehemaligen Partner, der die vertraglich vereinbarten Zahlungen nicht leistete. Und weil auch nach dem zugunsten von Williams ausgefallenen Gerichtsurteil nicht bezahlt wurde, ging der Formel-1-Rennstall in den USA vor Gericht, um die Zahlung einzuklagen.

Bereits im Januar wies der zuständige Richter in einer Anhörung die Argumentation von Rokit, Williams habe den Vertrag nach 2020 nicht erfüllt, zurück und hielt fest, dass der Titelsponsor die Zahlung in voller Höhe zugesagt habe. Diese Sichtweise bestätigte nun die kalifornische Richterin Christina A. Snyder, die Rokit zur Zahlung von 26,2 Mio. Pfund sowie zur Übernahme der Prozesskosten in Höhe von einer Million Pfund verurteilte.

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8