Max Verstappen: Rang 4 im virtuellen Sebring-Rennen

Formel-1-Champion Max Verstappen geniesst zwar seine GP-Pause, das Rennfahren kann er aber nicht lassen. Der Red Bull Racing-Star absolvierte die virtuellen 500 Meilen von Sebring und wurde Vierter.

Max Verstappen erklärte beim Formel-1-Saisonfinale in Abu Dhabi zwar, dass er sich auf die GP-freie Zeit und den Urlaub freue. Dennoch dauerte es nicht lange, bis er wieder ein Rennen bestritt – wenn auch nur virtuell. Am heutigen Samstag bestritt der zweifache Champion die 500 Meilen von Sebring im Rahmen der Le Mans Virtual Series.

Verstappen trat mit seinen Teamkollegen Max Benecke und Jeffrey Rietveld aus dem Team Redline im 134-Runden-Rennen an, an dem auch der frühere GP-Pilot Romain Grosjean teilnahm. Im 40 Autos starken Feld belegte das Trio am Ende den vierten Platz. Fast hätte es sogar fürs Podest gereicht.

Doch Verstappen, der zum Schluss das Steuer übernahm, geriet in den Verkehr und wurde schließlich noch von GT-Pilot James Baldwin überholt. Grosjean bestritt auch den letzten Stint, übernahm das Steuer aber mit einer Runde Rückstand und musste sich schliesslich mit dem 15. Platz begnügen.

Das Rennen in Sebring war das zweitletzte der diesjährigen Ausgabe der Le Mans Virtual Series. Das Finale steht dann am 14 und 15. Januar an. Dann bestreiten die Teilnehmer ein virtuelles 24h-Rennen in Le Mans.