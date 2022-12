Ross Brawn: Nette Abschiedsworte von Andreas Seidl

46 Jahre lang war Ross Brawn in der Formel 1 tätig, mit dem Saisonfinale in Abu Dhabi hat sich der bisherige Sportchef der Königsklasse verabschiedet. McLaren-Teamchef Andrea Seidl weiss: Da geht ein ganz Grosser.

In seiner langen Formel-1-Karriere hat Ross Brawn viele verschiedene Rollen übernommen, die berühmteste war wohl jene des Ferrari-Teamchefs, in der er zusammen mit Jean Todt und Michael Schumacher viele Erfolge feierte. Später nahm Brawn auch mit seinem eigenen Team an der WM teil, und wurde mit BrawnGP und Jenson Button unerwartet Weltmeister.

Dann folgte ein Kapitel als Mercedes-Teamchef, und zuletzt war er seit 2017 als Sportchef der Königsklasse einer der klugen Köpfe hinter den umfassenden Regeländerungen, die zur neuen Fahrzeuggeneration geführt haben, die in diesem Jahr erstmals zum Einsatz kam. Mit dem WM-Finale in Abu Dhabi verabschiedete sich der Brite nun von der Formel 1.

Und zum Abgang von Brawn gibt es viele nette Worte von den Teamchefs. So erklärte etwa McLaren-Teamprinzipal Andreas Seidl: «Wir können Ross nur danken für alles, was er für uns Teams und die Formel 1 getan hat – und zwar nicht nur in den vergangenen Jahren, sondern während seiner gesamten Karriere. Es war sehr wichtig, das ein erfahrener Typ wie Ross half, die Herausforderungen der letzten Jahre zu meistern, ob es nun um die neuen Regeln oder das Concorde-Abkommen geht.»

«Ich denke, letztlich haben wir eine gute Basis für eine tolle Formel-1-Zukunft geschaffen – und das geht auch auf seine harte Arbeit zurück. Ich wünsche ihm das Beste für das nächste Kapitel seines Lebens», ergänzte der 46-jährige Deutsche. «Ich freue mich darauf, ihn weiterhin ab und zu zu sehen und mit ihm zu reden, denn seine Ansichten werden immer willkommen sein, wenn es um künftige Entscheidungen geht.»

