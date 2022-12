Max Verstappen: «Glaubte nicht mehr an Titel-Chance»

Formel-1-Champion Max Verstappen konnte in diesem Jahr seinen WM-Titel erfolgreich verteidigen. Am Anfang sah es noch nicht danach aus, wie der Red Bull Racing-Star rückblickend gesteht.

Mit 15 Saisonsiegen feierte Max Verstappen auf dem Weg zu seinem zweiten WM-Titel mehr Triumphe in einem Jahr als jemals ein GP-Star zuvor. Dabei erlebte er einen sehr schwierigen Start in die Saison. Während Ferrari-Star Charles Leclerc in den ersten drei Rennen zwei Siege und einen zweiten Platz feierte, musste Verstappen zwei Nuller hinnehmen.

Besonders frustrierend: Der Niederländer konnte nichts für seine Ausfälle, die sich ereigneten, als er auf dem Weg zu einem starken Ergebnis war. Zwei unterschiedliche Probleme mit dem Tanksystem bremsten den Red Bull Racing-Star aus. Rückblickend gestand er denn auch: «Wir hatten einen ziemlich schlechten Start ins Jahr.»

Und Verstappen gestand: «Zu diesem Zeitpunkt glaubte ich nicht mehr daran, dass ich eine Chance auf den Titel hatte.» Im gleichen Atemzug betonte er aber auch: «Doch dann wendete sich das Blatt ziemlich schnell und mein Auto wurde immer konkurrenzfähiger. Es war ein verrücktes Jahr, und ich hatte wirklich viel Spass.»

«Das hätte ich mir am Anfang der Saison natürlich niemals vorstellen können», erzählte der 25-Jährige, und verriet auch, wann die Hoffnung zurückkehrte: «Das Wochenende in Imola war sehr stark. Der Rückstand auf Leclerc schrumpfte und das ist immer ein gutes Zeichen. Wir konnten uns zu jenem Zeitpunkt keine Ausfälle mehr leisten. Danach konnten wir einen guten Vorsprung gewinnen und wir hätten auch einen Ausfall verkraftet.»

WM-Schlussstand (nach 22 von 22 Rennen)

Fahrer

01. Verstappen 454 Punkte

02. Leclerc 308

03. Pérez 305

04. Russell 275

05. Sainz 246

06. Hamilton 240

07. Norris 122

08. Ocon 92

09. Alonso 81

10. Bottas 49

11. Ricciardo 37

12. Vettel 37

13. Magnussen 25

14. Gasly 23

15. Stroll 18

16. Schumacher 12

17. Tsunoda 12

18. Zhou 6

19. Albon 4

20. Latifi 2

21. De Vries 2

22. Nico Hülkenberg (D) 0

Konstrukteurspokal

01. Red Bull Racing 759 Punkte

02. Ferrari 554

03. Mercedes 515

04. Alpine 173

05. McLaren 159

06. Alfa Romeo 55

07. Aston Martin 55

08. Haas 37

09. AlphaTauri 35

10. Williams 8