Weltmeister Max Verstappen: Was zählt der Aberglaube?

Immer wieder sprechen Teams und Fahrer davon, mit einem Sieg beim WM-Finale den Schwung in die nächste Saison mitnehmen zu wollen. Aber gibt es diesen Schwung überhaupt? Wir haben das mal überprüft.

Formel-1-Champion Max Verstappen hat beim WM-Finale 2022 von Abu Dhabi triumphiert, und Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner hat davon gesprochen, den Schwung dieses Sieges in die kommende Saison mitnehmen zu wollen. Aber sind das nur leere Worte, oder wird diese Absicht von der Statistik untermauert?

Wie üblich in der Formel 1 ist die Antwort nicht so einfach. Ebene 1: Die Technik. Beim Finale 2022 ist mit anderen Autos gefahren gefahren worden als wir sie beim WM-Auftakt 2023 in Bahrain erleben werden. Allerdings haben wir Jahr 2 der Flügelautos bei stabilem Reglement. Gewisse Entwicklungen von 2022 zählen also auch fürs kommende Jahr.

Ebene 2: Das Bauchgefühl. Natürlich ist es schöner, mit einem Sieg zu überwintern als sich über eine Niederlage zu ärgern.

Ebene 3: Die nackten Zahlen. Wir wollten wissen: Wie oft hat in der Königsklasse der Sieger eines WM-Finales wirklich den Weltmeisterschafts-Auftakt der folgenden Saison gewinnen können? Hier die Liste, weiter unten die Schlussfolgerung.

2021/2022

Abu Dhabi 2021: Max Verstappen (Red Bull Racing)

Bahrain 2022: Charles Leclerc (Ferrari)

2020/2021

Abu Dhabi 2020: Max Verstappen (Red Bull Racing)

Bahrain 2021: Lewis Hamilton (Mercedes)



2019/2020

Abu Dhabi 2019: Lewis Hamilton (Mercedes)

Österreich 2020: Valtteri Bottas (Mercedes)



2018/2019

Abu Dhabi 2018: Lewis Hamilton (Mercedes)

Australien 2019: Valtteri Bottas (Mercedes)



2017/2018

Abu Dhabi 2017: Valtteri Bottas (Mercedes)

Australien 2018: Sebastian Vettel (Ferrari)



2016/2017

Abu Dhabi 2016: Lewis Hamilton (Mercedes)

Australien 2017: Sebastian Vettel (Ferrari)



2015/2016

Abu Dhabi 2015: Nico Rosberg (Mercedes)

Australien 2016: Nico Rosberg (Mercedes)



2014/2015

Abu Dhabi 2014: Lewis Hamilton (Mercedes)

Australien 2015: Lewis Hamilton (Mercedes)



2013/2014

Abu Dhabi 2013: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

Australien 2014: Nico Rosberg (Mercedes)



2012/2013

Brasilien 2012: Jenson Button (McLaren)

Australien 2013: Kimi Räikkönen (Lotus)



2011/2012

Brasilien 2011: Mark Webber (Red Bull Racing)

Australien 2012: Jenson Button (McLaren)



2010/2011

Abu Dhabi 2010: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

Australien 2011: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)



2009/2010

Abu Dhabi 2009: Sebastian Vettel (Red Bull Racing)

Bahrain 2010: Fernando Alonso (Ferrari)



2008/2009

Brasilien 2008: Felipe Massa (Ferrari)

Australien 2009: Jenson Button (BrawnGP)



2007/2008

Brasilien 2007: Kimi Räikkönen (Ferrari)

Australien 2008: Lewis Hamilton (McLaren)



2006/2007

Brasilien 2006: Felipe Massa (Ferrari)

Australien 2007: Kimi Räikkönen (Ferrari)



2005/2006

China 2005: Fernando Alonso (Renault)

Bahrain 2006: Fernando Alonso (Renault)



2004/2005

Brasilien 2004: Juan Pablo Montoya (Williams)

Australien 2005: Giancarlo Fisichella (Renault)



2003/2004

Japan 2003: Rubens Barrichello (Ferrari)

Australien 2004: Michael Schumacher (Ferrari)



2002/2003

Japan 2002: Michael Schumacher (Ferrari)

Australien 2003: David Coulthard (McLaren)



2001/2002

Japan 2001: Michael Schumacher (Ferrari)

Australien 2002: Michael Schumacher (Ferrari)



2000/2001

Malaysia 2000: Michael Schumacher (Ferrari)

Australien 2001: Michael Schumacher (Ferrari)



1999/2000

Japan 1999: Mika Häkkinen (McLaren)

Australien 2000: Michael Schumacher (Ferrari)



1998/1999

Japan 1998: Mika Häkkinen (McLaren)

Australien 1999: Eddie Irvine (Ferrari)



1997/1998

Spanien 1997: Mika Häkkinen (McLaren)

Australien 1998: Mika Häkkinen (McLaren)



1996/1997

Japan 1996: Damon Hill (Williams)

Australien 1997: David Coulthard (McLaren)



1995/1996

Australien 1995: Damon Hill (Williams)

Australien 1996: Damon Hill (Williams)



1994/1995

Australien 1994: Nigel Mansell (Williams)

Brasilien 1995: Michael Schumacher (Benetton)



1993/1994

Australien 1993: Ayrton Senna (McLaren)

Brasilien 1994: Michael Schumacher (Benetton)



1992/1993

Australien 1992: Gerhard Berger (McLaren)

Südafrika 1993: Alain Prost (Williams)



1991/1992

Australien 1991: Ayrton Senna (McLaren)

Südafrika 1992: Nigel Mansell (Williams)



1990/1991

Australien 1990: Nelson Piquet (Benetton)

USA 1991: Ayrton Senna (McLaren)



1989/1990

Australien 1989: Thierry Boutsen (Williams)

USA 1990: Ayrton Senna (McLaren)



1988/1989

Australien 1988: Alain Prost (McLaren)

Brasilien 1989: Nigel Mansell (Ferrari)



1987/1988

Australien 1987: Gerhard Berger (Ferrari)

Brasilien 1988: Alain Prost (McLaren)



1986/1987

Australien 1986: Alain Prost (McLaren)

Brasilien 1987: Alain Prost (McLaren)



1985/1986

Australien 1985: Keke Rosberg (Williams)

Brasilien 1986: Nelson Piquet (Williams)



1984/1985

Portugal 1984: Alain Prost (McLaren)

Brasilien 1985: Alain Prost (McLaren)



1983/1984

Südafrika 1983: Riccardo Patrese (Brabham)

Brasilien 1984: Alain Prost (McLaren)



1982/1983

USA 1982: Michele Alboreto (Tyrrell)

Brasilien 1983: Nelson Piquet (Brabham)



1981/1982

USA 1981: Alan Jones (Williams)

Südafrika 1982: Alain Prost (Renault)



1980/1981

USA 1980: Alan Jones (Williams)

USA 1981: Alan Jones (Williams)



1979/1980

USA 1979: Gilles Villeneuve (Ferrari)

Argentinien 1980: Alan Jones (Williams)



1978/1979

Kanada 1978: Gilles Villeneuve (Ferrari)

Argentinien 1979: Jacques Laffite (Ligier)



1977/1978

Japan 1977: James Hunt (McLaren)

Argentinien 1978: Mario Andretti (Lotus)



1976/1977

Japan 1976: Mario Andretti (Lotus)

Argentinien 1977: Jody Scheckter (Wolf)



1975/1976

USA 1975: Niki Lauda (Ferrari)

Brasilien 1976: Niki Lauda (Ferrari)



1974/1975

USA 1974: Carlos Reutemann (Brabham)

Argentinien 1975: Emerson Fittipaldi (McLaren)



1973/1974

USA 1973: Ronnie Peterson (Lotus)

Argentinien 1974: Denny Hulme (McLaren)



1972/1973

USA 1972: Jackie Stewart (Tyrrell)

Argentinien 1973: Emerson Fittipaldi (Lotus)



1971/1972

USA 1971: François Cevert (Tyrrell)

Argentinien 1972: Jackie Stewart (Tyrrell)



1970/1971

Mexiko 1970: Jacky Ickx (Ferrari)

Südafrika 1971: Mario Andretti (Ferrari)



1969/1970

Mexiko 1969: Denny Hulme (McLaren)

Südafrika 1970: Jack Brabham (Brabham)



1968/1969

Mexiko 1968: Graham Hill (Lotus)

Südafrika 1969: Jackie Stewart (Matra)



1967/1968

Mexiko 1967: Jim Clark (Lotus)

Südafrika 1968: Jim Clark (Lotus)



1966/1967

Mexiko 1966: John Surtees (Cooper)

Südafrika 1967: Pedro Rodríguez (Cooper)



1965/1966

Mexiko 1965: Richie Ginther (Honda)

Monaco 1966: Jackie Stewart (BRM)



1964/1965

Mexiko 1964: Dan Gurney (Brabham)

Südafrika 1965: Jim Clark (Lotus)



1963/1964

Südafrika 1963: Jim Clark (Lotus)

Monaco 1964: Graham Hill (BRM)



1962/1963

Südafrika 1962: Graham Hill (BRM)

Monaco 1963: Graham Hill (BRM)



1961/1962

USA 1961: Innes Ireland (Lotus)

Niederlande 1962: Graham Hill (BRM)



1960/1961

USA 1960: Stirling Moss (Lotus)

Monaco 1961: Stirling Moss (Lotus)



1959/1960

USA 1959: Bruce McLaren (Cooper)

Argentinien 1960: Bruce McLaren (Cooper)



1958/1959

Marokko 1958: Stirling Moss (Vanvall)

Monaco 1959: Jack Brabham (Cooper)



1957/1958

Italien 1957: Stirling Moss (Vanvall)

Argentinien 1958: Stirling Moss (Cooper)



1956/1957

Italien 1956: Stirling Moss (Maserati)

Argentinien 1957: Juan Manuel Fangio (Maserati)



1955/1956

Italien 1955: Juan Manuel Fangio (Mercedes)

Argentinien 1956: Juan Manuel Fangio (Ferrari)



1954/1955

Spanien 1954: Mike Hawthorn (Ferrari)

Argentinien 1955: Juan Manuel Fangio (Mercedes)



1953/1954

Italien 1953: Juan Manuel Fangio (Maserati)

Argentinien 1954: Juan Manuel Fangio (Maserati)



1952/1953

Italien 1952: Alberto Ascari (Ferrari)

Argentinien 1953: Alberto Ascari (Ferrari)



1951/1952

Spanien 1951: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)

Schweiz 1952: Piero Taruffi (Ferrari)



1950/1951

Italien 1950: Giuseppe Farina (Alfa Romeo)

Schweiz 1951: Juan Manuel Fangio (Alfa Romeo)



Ergebnis

In 72 Kombinationen hat der gleiche Fahrer nur 20 Mal den letzten Grand Prix einer Saison und dann auch gleich den ersten des darauf folgenden Formel-1-Jahres gewonnen. Was das Team angeht, so hat der gleiche Rennstall 28 Mal das Finale und später den Auftakt der nächsten WM gewonnen.



Fazit

Der viel besagte Schwung durch den Winter ist – rein statistisch – ein Mythos. Wenn wir aber mit einrechnen, dass zahlreiche Fahrer in der folgenden Saison ihren Titel gar nicht verteidigen konnten und wie oft es zu Umwälzungen im Reglement gekommen ist, dann sind die Zahlen dennoch erstaunlich.



Letztlich ist Erfolg zu einem beträchtlichen Teil Kopfsache, und als Moral-Turbo kann ein Sieg beim Finale gewiss nie schaden.