Team-Duelle: Max Verstappen ist nicht die Nummer 1

Die alte Motorsport-Weisheit behält ihre Gültigkeit: Der erste Ggner ist der eigene Stallgefährte. Wir wollten wissen, wie die Quali-Duelle 2022 ausgegangen sind und stiessen dabei auf eine Überraschung.

Das Rennstall-interne Duell kann die Karriere eines Formel-1-Piloten wesentlich beeinflussen. Mick Schumacher ist das beste Beispiel. Wir wagen die Behauptung: Hätte der junge Deutsche bei Haas seinen erfahrenen Teamgefährten Kevin Magnussen im Griff gehabt, so würde er auch heute noch einen F1-Stammplatz haben.

Geschicktes Reifen-Management und hohe Rennintelligenz in Ehren, aber am reinsten ist das Duell zweier Stallgefährten im Qualifying, wenn auf der Jagd nach dem bestmöglichen Startplatz mit weichen Reifen und wenig Sprit im Tank auf die Bahn gegangen wird.

Wir wollten wissen, wer seinen Teamkollegen 2022 am ehesten im Griff hatte, hier die Quali-Duelle in der Übersicht, in der Reihenfolge der Schlusswertung im Konstrukteurs-Pokal.

Red Bull Racing

Max Verstappen – Sergio Pérez 18:4

Sprint-Quali 3:0

Ferrari

Charles Leclerc – Carlos Sainz 15:7

Sprint-Quali 2:1



Mercedes-Benz

Lewis Hamilton – George Russell 13:9

Sprint-Quali 0:3



Alpine

Fernando Alonso – Esteban Ocon 12:10

Sprint-Quali 1:2



McLaren

Daniel Ricciardo – Lando Norris 2:20

Sprint-Quali 0:3



Alfa Romeo

Guanyu Zhou – Valtteri Bottas 8:14

Sprint-Quali 1:2



Aston Martin

Sebastian Vettel – Lance Stroll 13:7

Sprint-Quali 2:1

Nico Hülkenberg – Lance Stroll 1:1



Haas

Kevin Magnussen – Mick Schumacher 16:6

Sprint-Quali 3:0



AlphaTauri

Pierre Gasly – Yuki Tsunoda 13:9

Sprint-Quali 2:1



Williams

Nicholas Latifi – Alex Albon 3:18

Sprint-Quali 1:2

Nicholas Latifi – Nyck de Vries 0:1



Wir sehen: Am dominantesten waren Lando Norris, Alex Albon und Max Verstappen. Das ausgeglichenste Duell war Alonso gegen Ocon bei Alpine.